Die British American Tobacco (BAT) Aktie zeigt trotz gemischter Unternehmensnachrichten eine positive Kursentwicklung, was Anleger aufhorchen lässt. Am Donnerstag stieg der Kurs der BAT-Aktie, obwohl die Halbjahreszahlen gemischte Reaktionen hervorriefen. Während einige Analysten die Ergebnisse als enttäuschend bewerten, ignorieren die Anleger diese Bedenken und setzen auf weiteres Wachstum. Ein entscheidender Punkt ist der Kursanstieg über 28,03 britische Pfund, der den Weg bis 30 Euro ebnen könnte. Die Aktie wird mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,12 und einer attraktiven Dividendenrendite von 8,75 Prozent gehandelt.

Allerdings hat BAT kürzlich angekündigt, dass die Umsätze mit alternativen Produkten wie E-Zigaretten und Tabakerhitzern voraussichtlich unter dem Ziel von 5 Milliarden britischen Pfund für 2025 liegen werden. Gründe hierfür sind unter anderem die unzureichende Regulierung illegaler Einweg-Dampfprodukte in den USA sowie der Verkauf von Geschäften in Russland und Weißrussland. Im ersten Halbjahr 2023 sank der Umsatz in diesen neuen Kategorien leicht auf 1,65 Milliarden Pfund, während der Gesamtumsatz des Unternehmens um über 8 Prozent auf 12,3 Milliarden Pfund zurückging. Der operative Gewinn fiel um 28 Prozent auf 4,26 Milliarden Pfund, was die Erwartungen der Analysten nicht erfüllte.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt BAT optimistisch für 2024 und sieht sich auf Kurs, die Gesamtziele zu erreichen. Die Marktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die veränderten Verbraucherpräferenzen anzupassen, werden entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Aktie sein. Anleger sollten die Entwicklungen bei BAT und im Tabaksektor aufmerksam verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich alternativer Produkte.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 32,29EUR auf Tradegate (26. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.