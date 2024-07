Thyssenkrupp: Aktien stürzen ab – Umsatzprognose drastisch gesenkt! Thyssenkrupp hat seine Geschäftsaussichten für das laufende Jahr erheblich nach unten korrigiert, was bei Anlegern auf Unmut stößt. Die Aktien des Unternehmens fielen am Freitag im vorbörslichen Handel um über neun Prozent auf 3,54 Euro, was nahe …