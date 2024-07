Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im ersten Halbjahr 2024 sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert und rückt damit in Zeiten eines Ausverkaufs bei Tech-Werten und einer Rotation hin zu defensiven Anlagen wieder in den Fokus der Anleger. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung aus London berichtete das Unternehmen von einem Umsatzanstieg um 2,3 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro. Das organische Wachstum, das Währungs- und Portfolioeffekte ausschließt, betrug 4,1 Prozent. Besonders hervorzuheben sind die starken Verkaufszahlen in den Bereichen Schönheits- und Hautpflege sowie Haushaltsprodukte, die maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen haben. Unilever konnte die verkauften Mengen um 2,6 Prozent steigern, was das dritte Wachstum in Folge darstellt.

Das bereinigte operative Ergebnis stieg organisch um 17,1 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Nettogewinn lag bei 4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3,5 Prozent entspricht. Für das laufende Jahr rechnet Unilever weiterhin mit einem organischen Wachstum von 3 bis 5 Prozent, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.