Der Rüstungskonzern Hensoldt hat im ersten Halbjahr 2024 eine signifikante Verbesserung seiner finanziellen Kennzahlen erzielt. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 849 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 26,2 Prozent auf 103 Millionen Euro anstieg. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf Skaleneffekte und die Übernahme der ESG-Gruppe zurückzuführen, die zur Verbesserung der EBITDA-Marge von 11,3 auf 12,2 Prozent beitrugen.

Ein wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums war die anhaltend hohe Nachfrage nach Radarsystemen, was sich auch im Auftragseingang widerspiegelt. Dieser erreichte in den ersten sechs Monaten 1,36 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 26,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hensoldt verzeichnete damit einen Rekordauftragsbestand von rund 6,6 Milliarden Euro. Finanzchef Christian Ladurner betonte, dass die Dynamik der Auftragseingänge das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Luftverteidigung widerspiegelt.