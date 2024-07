Am Freitag sanken die Ölpreise, nachdem sie am Vortag deutlich gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 81,62 US-Dollar, was einem Rückgang von 75 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 65 Cent auf 77,63 Dollar. Der Anstieg der Ölpreise am Donnerstag war auf überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA zurückzuführen, die ein stärkeres Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal signalisierten. Dennoch war dieser Preisanstieg nur von kurzer Dauer, da die Sorgen über eine schwache wirtschaftliche Entwicklung in China die Märkte belasteten.

In der vergangenen Woche sind die Ölpreise insgesamt leicht gesunken, wobei Brent-Rohöl seit Montag um etwa einen Dollar pro Barrel günstiger geworden ist. Dies ist die zweite Handelswoche in Folge, in der die Preise unter Druck stehen. Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin der Commerzbank, betont, dass die kommenden Handelstage stark von den Konjunkturdaten aus China und den USA beeinflusst werden dürften. Sie weist darauf hin, dass der Preis für Brent-Öl bei knapp über 80 Dollar eine entscheidende Marke für die OPEC+ darstellt, da das Kartell in der Vergangenheit bei diesem Preisniveau Förderkürzungen zur Stabilisierung des Marktes beschlossen hat.