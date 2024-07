Die LPKF Laser & Electronics SE hat im ersten Halbjahr 2024 eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnet, mit einem Umsatz von 55,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf -5,5 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT bei -5,1 Millionen Euro lag. Im zweiten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 29,8 Millionen Euro, was ebenfalls im Rahmen der eigenen Prognosen lag. Der Auftragseingang fiel jedoch um 8 % auf 61,1 Millionen Euro, was auf eine Investitionszurückhaltung in einigen Zielmärkten zurückzuführen ist.

CEO Dr. Klaus Fiedler äußerte sich besorgt über die unzureichende Auftragslage, insbesondere in den Bereichen Entwicklung und Schweißen. Positiv hingegen ist die Entwicklung in den Segmenten Halbleiter, Depaneling und Solar, die dem schwachen Marktumfeld entgegenwirken. Die Nachfrage nach LPKFs LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) hat aufgrund der Umstellung führender Halbleiterhersteller auf Glassubstrate zugenommen, was sich in einer gut gefüllten Projektpipeline niederschlägt.