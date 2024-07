Aixtron, ein führender Ausrüster der Chipindustrie, hat eine breite Umsatzprognose für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet Erlöse zwischen 150 und 180 Millionen Euro für die drei Monate bis Ende September. Diese Schätzung folgt auf ein Umsatzvolumen von 250 Millionen Euro im ersten Halbjahr und steht im Kontext eines gesenkten Jahresziels von 620 bis 660 Millionen Euro, das im Juli angepasst wurde. Analystin Olivia Honychurch von Jefferies hält die Erreichung des Umsatzes für möglich, äußert jedoch Bedenken hinsichtlich der Gewinnmargen.

Die Aktien von Aixtron erlitten am Donnerstag einen Rückgang von 3,7 Prozent, was auf einen schwachen Gesamtmarkt zurückzuführen ist. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 22 auf 20 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles reduzierte seine Wachstumsprognose für 2025 auf 4 Prozent und warnte vor möglichen Verzögerungen bei Investitionen in der Halbleiterbranche.