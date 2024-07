In der aktuellen Ausgabe des Börsenbriefs „Börse-Intern Premium“ wird ein dramatischer Stimmungswechsel an den Märkten thematisiert. Der Titel „Auf extreme Aufwärts- folgen extreme Abwärtsbewegungen“ verdeutlicht, dass die Kurse, insbesondere an der Nasdaq, rasant fallen, nachdem sie zuvor stark gestiegen waren. Der Nasdaq 100 hat in nur 11 Handelstagen bereits 9,52 % verloren, was die größte Korrektur seit Monaten darstellt. Diese Abwärtsbewegung hat mehr als 50 % der Kursgewinne seit dem Korrekturtief im April wieder aufgezehrt.

Der Autor Sven Weisenhaus hebt hervor, dass der Nasdaq 100 an wichtigen Unterstützungsmarken, wie der unteren Trendkanallinie und dem 100-Tage-Durchschnitt, ein Tief erreicht hat, bevor es zu einer V-förmigen Erholung kam. Diese markanten Unterstützungen bieten oft Chancen für Gegenbewegungen, was Weisenhaus in seinen Trading-Strategien nutzt. Er hat bereits Long-Positionen platziert, die erfolgreich waren und die Performance seiner Trades steigerten.