PATRIZIA SE, ein führender Immobilien-Vermögensverwalter, hat eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt, die darauf abzielt, bis 2030 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AUM) von 100 Milliarden Euro zu erreichen. Aktuell verwaltet das Unternehmen etwa 57 Milliarden Euro. Die Strategie sieht vor, die starke Marktposition in Deutschland zu nutzen und das internationale Wachstum in fünf zentralen Bereichen zu beschleunigen: Wohnimmobilien, Value-Add-Strategien, Re-Infra & Smart City Solutions, europäische Infrastrukturinvestitionen sowie die unabhängige Fund-of-Funds-Plattform Advantage Investment Partners.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, wird PATRIZIA organisatorische Veränderungen vornehmen. Ein neues Group Executive Committee (GEC) wird gebildet, das aus sechs geschäftsführenden Direktoren besteht und das bisherige Executive Committee ersetzt. Dieses Gremium wird die Verantwortung für die weltweiten Investmentaktivitäten in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und der neuen Re-Infra-Plattform übernehmen. Zu den neuen Mitgliedern des GEC gehören Martin Praum, James Muir und Dr. Konrad Finkenzeller, die verschiedene Schlüsselpositionen innerhalb des Unternehmens einnehmen werden.