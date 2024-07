Im zweiten Quartal 2023 erzielte Nordex eine operative Marge von 3,4 Prozent, was einem operativen Gewinn von 118 Millionen Euro entspricht, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust von 114 Millionen Euro verzeichnet wurde. Der Umsatz wuchs um fast ein Viertel auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt Nordex weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere bei der Abwicklung von weniger profitablen Altaufträgen, die durch steigende Kosten infolge der Inflation belastet werden.

Die Nordex-Aktien haben am Donnerstag einen signifikanten Kursanstieg von 2,3 Prozent verzeichnet und erreichten damit das höchste Niveau seit Anfang Juni. Diese positive Entwicklung ist eine Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen und den optimistischen Ausblick des Windturbinenherstellers. Analyst Constantin Hesse von Jefferies hob hervor, dass Nordex die Umsatz- und Ergebniserwartungen übertroffen hat. Die angepasste operative Margenzielspanne (Ebitda) für 2024, die nun zwischen 3 und 4 Prozent des Umsatzes liegt, stärkt die Glaubwürdigkeit des Unternehmens, auch wenn diese Anpassung keine große Überraschung darstellt.

Ende Juni 2023 hatte Nordex Aufträge im Wert von über 11 Milliarden Euro in der Pipeline, wobei fast zwei Drittel auf das Projektgeschäft und der Rest auf das Service-Segment entfiel. Im Vergleich dazu betrugen die Aufträge Ende 2022 noch 6,9 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung des Auftragsbestands und die Verbesserung der Projektabwicklung wurden von Analysten gelobt.

Trotz eines weiterhin verzeichneten Verlusts von 12,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr, was eine erhebliche Reduzierung im Vergleich zu einem Verlust von fast 300 Millionen Euro im Vorjahr darstellt, zeigt sich Nordex optimistisch. Der Halbjahresbericht hebt hervor, dass die spezifischen Aussichten für die Windenergiebranche weiterhin positiv sind, auch wenn sich die allgemeinen Konjunkturerwartungen verschlechtert haben. Nordex strebt mittelfristig eine operative Ergebnismarge von 8 Prozent an.

Insgesamt zeigt sich, dass Nordex auf einem Weg der Stabilisierung und Verbesserung ist, was sich auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. Analysten und Investoren sind gespannt, ob das Unternehmen die gesteckten Ziele erreichen kann und wie sich die Marktbedingungen in der Windenergiebranche weiter entwickeln werden.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 14,09EUR auf Tradegate (26. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.