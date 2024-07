Gewinnwarnung bei W&W: Unwetter schockt Finanzkonzern in Baden-Württemberg! Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) hat am 25. Juli 2024 eine Gewinnwarnung veröffentlicht, die auf erhebliche Schäden durch Unwetter in Baden-Württemberg zurückzuführen ist. Der Finanzkonzern revidiert seine Gewinnprognose für das Jahr 2024 …