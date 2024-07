Audi, die Tochtergesellschaft des Volkswagen-Konzerns, hat ihre Ergebnisprognose für 2024 aufgrund eines angekündigten Umbaus am Standort Brüssel gesenkt. Die operative Umsatzrendite wird nun auf 6 bis 8 Prozent geschätzt, im Vergleich zu den zuvor erwarteten 8 bis 10 Prozent. Finanzchef Jürgen Rittersberger erklärte, dass die Umstrukturierungskosten in Brüssel, wo die Produktion von Elektromodellen möglicherweise vorzeitig eingestellt wird, die Hauptursache für diese Anpassung sind. Konkrete Details zu den Änderungen in Brüssel wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Audi befindet sich weiterhin in einem "Übergangsjahr", wie Rittersberger feststellte. Er erwartet jedoch, dass die Einführung neuer Modelle ab dem vierten Quartal und im kommenden Jahr das Wachstum im Elektroautomarkt ankurbeln wird. Audi plant nicht, sich am intensiven Preiswettbewerb bei Elektroautos in China zu beteiligen, den Rittersberger als "ruinös" bezeichnete.

Parallel dazu fand in Wolfsburg das GTI-Fanfest statt, das erstmals am Stammsitz von Volkswagen ausgerichtet wurde. Nach der Absage des traditionellen Treffens am Wörthersee, das über 40 Jahre stattfand, wird die Veranstaltung nun in Wolfsburg fortgeführt. Bis zu 35.000 Besucher werden erwartet, darunter viele GTI-Enthusiasten, die ihre Fahrzeuge präsentieren. Das Event soll nicht nur Autofans, sondern auch Familien ansprechen und bietet verschiedene Aktivitäten, darunter Tischfußball und Bungee-Trampolin-Springen. Der Markenchef von Volkswagen, Thomas Schäfer, äußerte sich beeindruckt über die große Fangemeinde und die Vielfalt der präsentierten Fahrzeuge.

Insgesamt zeigt sich Audi in einer Phase der Anpassung und Transformation, während das GTI-Fanfest eine Gelegenheit bietet, die starke Markenbindung und die Community rund um Volkswagen zu feiern.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 105EUR auf Tradegate (26. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.