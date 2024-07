Das Kabinenpersonal der Lufthansa-Regionaltochter Cityline erhält rückwirkend eine Gehaltserhöhung, die in zwei Schritten erfolgt: zunächst um 7,5 Prozent und anschließend um 4,5 Prozent. Diese Erhöhung betrifft etwa 900 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und wurde von der Gewerkschaft Ufo bekannt gegeben. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren, von 2024 bis 2025. Die Gehaltserhöhung kommt nach einer Phase von Streiks, an denen das Cityline-Personal im März teilgenommen hatte, und stellt einen Teilabschluss der Verhandlungen dar, die mehrere Monate in Anspruch nahmen.

Parallel zu diesen Entwicklungen gab es in den letzten Tagen mehrere Protestaktionen von Klimaschutzaktivisten an verschiedenen deutschen Flughäfen. Am Frankfurter Flughafen kam es zu Störungen des Flugbetriebs, als Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sich festklebten. Diese Aktionen führten dazu, dass der Flugbetrieb zeitweise eingestellt werden musste, was auch Auswirkungen auf andere Flughäfen wie Hamburg hatte. In Leipzig und Dresden wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, um auf mögliche Störungen vorbereitet zu sein.

Zusätzlich protestierten Aktivisten am Stuttgarter Flughafen, wo sie mit Bannern für mehr Klimaschutz eintraten. Diese Proteste verliefen friedlich, und der Flugbetrieb konnte ohne größere Störungen fortgesetzt werden. Die Aktivisten forderten unter anderem eine Reduzierung des Flugverkehrs und eine schnellere Abkehr von fossilen Energieträgern.

Insgesamt zeigt sich, dass die Luftfahrtbranche in Deutschland derzeit von mehreren Herausforderungen geprägt ist, sowohl durch interne Tarifverhandlungen als auch durch externe Druckmittel wie Klimaproteste. Die Entwicklungen bei Cityline und die Reaktionen auf die Proteste könnten weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Ausrichtung der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften haben.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 5,902EUR auf Tradegate (26. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.