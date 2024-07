HEALWELL AI Inc. (ISIN: CA42249X1006; WKN: A3EWDE), ein innovatives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, hat kürzlich die Einführung der ersten von Patienten verwalteten Patientenübersicht in Nordamerika bekannt gegeben. Diese Initiative erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium von New Brunswick, VeroSource Solutions Inc. und Canada Health Infoway. Die neue Funktion, die in der Gesundheitsinformations-App „MyHealthNB“ integriert ist, ermöglicht es den etwa 800.000 Bewohnern von New Brunswick, ihre klinischen Daten sicher zu verwalten und zu teilen.

Die „Patient Summary“ bietet eine digitale Zusammenfassung wichtiger Gesundheitsinformationen, einschließlich Impfungen, Laborergebnissen und Medikationen. Diese Daten können von den Nutzern erstellt und mit medizinischen Fachkräften geteilt werden, insbesondere in Situationen, in denen der Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten des Landes nicht gegeben ist, wie etwa bei Reisen. Dies fördert nicht nur die informierte Entscheidungsfindung, sondern entlastet auch die Ressourcen des Gesundheitssystems, indem es den Patienten ermöglicht, ihre Gesundheitsdaten selbst zu verwalten.