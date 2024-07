Mercedes-Benz hat seine Prognosen für die Profitabilität der Pkw-Sparte aufgrund einer anhaltenden Nachfrageflaute in China nach unten korrigiert. Nach einem schwachen ersten Quartal konnten die leicht verbesserten Zahlen im zweiten Quartal nicht ausreichen, um die ursprünglichen Erwartungen aufrechtzuerhalten. Konzernchef Ola Källenius bezeichnete das wirtschaftliche Umfeld als "ziemlich hart". Auch die Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen stehen vor Herausforderungen, während die Lieferwagensparte erfreuliche Ergebnisse liefert.

Die Mercedes-Aktie fiel am Freitag um 0,2 Prozent auf 62,86 Euro, nachdem sie in den Monaten zuvor einen Aufwärtstrend erlebt hatte. Analysten zeigen sich jedoch optimistisch, da die Auto-Marge im zweiten Quartal trotz eines geringeren Anteils an hochpreisigen Modellen wieder in den zweistelligen Bereich zurückkehrte. Die Markterwartungen dürften sich jedoch nicht wesentlich ändern. Die Senkung der Margenprognose im Pkw-Geschäft war bereits erwartet worden.