Am Freitag blieb der Euro-Kurs weitgehend stabil und wurde am Vormittag bei 1,0851 US-Dollar gehandelt, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag ebenfalls auf 1,0851 Dollar festgelegt. Marktanalysten berichteten von einem impulsarmen Handel, da die Anleger auf wichtige US-Konjunkturdaten warteten, die am Nachmittag veröffentlicht werden sollten. Besonders im Fokus standen die Daten zu den Konsumausgaben, die auch Informationen zur Preisentwicklung in den USA enthalten. Es wird ein Rückgang der Inflation erwartet, was für die US-Notenbank Fed von Bedeutung ist.

Der japanische Yen zeigte am Freitag ebenfalls wenig Bewegung und konnte die Kursrally der vorherigen Tage nicht fortsetzen. Die Stabilität des Yen war eine Reaktion auf positive US-Konjunkturdaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden und die Erwartungen an eine wirtschaftliche Erholung in den USA stärkten. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank kommentierte, dass die besser als erwarteten Wachstumszahlen in den USA die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie dem Yen und dem Schweizer Franken verringerten.