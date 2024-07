Am Donnerstag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen deutlich, unterstützt durch schwache Konjunkturdaten. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, legte um 0,55 Prozent auf 132,66 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,41 Prozent fiel. Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland haben sich weiter verschlechtert, was durch den Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas im Juli, den dritten Monat in Folge, unterstrichen wird. Volkswirte hatten einen Anstieg erwartet, was die Enttäuschung verstärkte. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, bezeichnete den Rückgang als „kalte Dusche“ für Optimisten und wies darauf hin, dass Unternehmen unter einer Erosion der Standortqualität leiden. Für das zweite Halbjahr prognostiziert er lediglich eine schwache Aufwärtsbewegung und kritisiert, dass viele Konjunkturprognosen zu optimistisch seien.

In Frankreich zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Geschäftsklimaindikator der Statistikbehörde Insee ist auf den tiefsten Stand seit Februar 2021 gefallen, was die Sorgen um die wirtschaftliche Stabilität in der Eurozone verstärkt.