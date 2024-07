Am 25. Juli 2024 gab die PSI Software SE bekannt, dass Karsten Trippel, der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende, nicht für eine weitere Amtszeit im Aufsichtsrat zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass der Beschlussvorschlag zur Wiederwahl Trippels in der bevorstehenden Hauptversammlung am 26. Juli 2024 nicht zur Abstimmung kommen wird. Der Grund für diese Entscheidung liegt in unterschiedlichen Auffassungen zwischen Trippel und dem Hauptaktionär, der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, die etwa 25 % der Aktien hält. Diese Differenzen betreffen die zukünftige Ausrichtung des Aufsichtsrats.

Am Folgetag, dem 26. Juli 2024, wurde Dr. Uwe Hack in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dr. Hack tritt die Nachfolge von Trippel an und wird die Geschicke des Aufsichtsrats leiten. PSI Software SE ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Optimierung von Energie- und Materialflüssen in der Industrie und bei Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen, das seit 1969 besteht und über 2.300 Mitarbeiter beschäftigt, kombiniert KI-Methoden mit bewährten Optimierungsverfahren, um nachhaltige Lösungen für Energieversorgung, Mobilität und Produktion zu bieten. Die Produkte sind sowohl lokal als auch cloudbasiert verfügbar.

Die Veränderungen im Aufsichtsrat könnten Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens haben, insbesondere in Bezug auf die Innovationskraft und die Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen. Die PSI Software SE bleibt weiterhin auf dem regulierten Markt in Frankfurt notiert und bietet ihre Lösungen über verschiedene Handelsplätze an. Die nächsten Schritte des Unternehmens werden mit Spannung erwartet, insbesondere unter der neuen Führung von Dr. Uwe Hack.

Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,30EUR auf Tradegate (26. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.