Avemio AG kauft 80% an L.E.A. Investment: Strategischer Wachstumsschritt! Am 26. Juli 2024 gab die Avemio AG bekannt, dass sie über ihre Tochtergesellschaft Teltec AG eine Mehrheitsbeteiligung von 80 % an der L.E.A. Investment GmbH sowie deren Tochtergesellschaft Infinment GmbH erworben hat. Die Anteile wurden von der …