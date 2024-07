In den nächsten Tagen dreht sich alles um das zweitägige Treffen (am 30. Juli / 31. Juli) des FOMC (Federal Open Market Committee) der US-Notenbank Fed. Das Treffen hat eine zentrale Bedeutung, ist es doch das letzte vor der Sommerpause. Das nächste findet erst im 17. September und 18. September statt.

Eine Zinssenkung jetzt im Juli würde überraschen. Die Marktakteure erhoffen sich aber belastbare Hinweise und Signale auf eine Zinssenkung im September. Nicht nur am Goldmarkt sind damit große Hoffnungen verbunden. Ob die Fed liefert, wird man spätestens am kommenden Mittwoch sehen.

Im Vorfeld des Termins herrscht ein wenig Nervosität. Diese manifestierte sich nicht zuletzt in dem knackigen Rücksetzer des Goldpreises unter der Woche.

Was war passiert?

Die Marke von 2.400 US-Dollar hat unter technischen Aspekten eine große Bedeutung. Der Druck auf die wichtige Unterstützung nahm zwischenzeitlich zu. Flankiert wurde das Ganze von einer temporären Erholung des Greenbacks. Als es dann für den Goldpreis unter die 2.400 US-Dollar ging, kam es zu einem kleinen Dammbruch. Das Edelmetall tauchte daraufhin zügig in Richtung 2.350 US-Dollar ab. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 2.300 US-Dollar hätte in dieser Phase nicht überrascht. Doch Gold bäumte sich auf und erholte sich. Ein Wochenschluss oberhalb von 2.400 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht wünschenswert gewesen, doch der wurde verpasst. Immerhin hat Gold durch das Aufbäumen unmittelbaren Kontakt zum „rettenden Ufer“ aufgenommen.

Fazit

Die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (31. Juli) könnte für Gold die Weichen für die nächsten Wochen stellen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar zu verorten. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb dieser Zone abspielen, ist alles im grünen Bereich. Auf der Oberseite limitieren die Widerstände bei 2.400 US-Dollar, 2.450 US-Dollar und 2.484 US-Dollar.

Produzentenaktien aussichtsreich

Die Quartalsberichtssaison hat auch den Goldsektor erreicht. Mit Newmont hat bereits der Branchenprimus Farbe bekennen müssen. Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent legte starke Q2-Daten vor. Vor allem der um Sondereffekte bereinigte Gewinn und der free cash flow überzeugten. In den nächsten Tagen werden weitere Konzerne veröffentlichen. So hat Barrick Gold die Veröffentlichung der Q2-Daten für den 12. August angekündigt. Die Kanadier legten aber bereits robuste Produktionsdaten für das 2. Quartal vor.

Der Arca Gold Bugs Index sortiert sich nach dem jüngsten Rücksetzer noch immer. Im Fokus steht hierbei der wichtige Bereich um 295 Punkte. In diesem liegt das markante Hoch aus dem Mai. Kurzzeitig ging es für den Arca Gold Bugs Index bereits darunter, doch die jüngste Gegenbewegung hat den Index wieder herangeführt. Somit hat auch der Arca Gold Bugs Index nicht die schlechteste Ausgangsposition, um jederzeit das Zwischenhoch bei 312 Punkten attackieren zu können. Die zentrale Unterstützung findet sich im Bereich von 273 Punkten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte