Ich spende für jede Goldmedaille für Deutschland 5 Euro, Sie auch?

https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=ssbm1

DAX – Halten des Trends ist zweitrangig

Der DAX konnte zuletzt den Aufwärtstrend halten, was aber nur eine Nebensächlichkeit darstellt. Viel wichtiger ist aus technischer Sicht, dass das letzte Tief von Mitte Juni nicht unterschritten wurde. Zudem konnte der deutsche Leitindex am Donnerstag eine Intraday-Stimmungswende vollziehen. Für einen Hammer ist der Kerzenkörper zu groß, was der positiven Trendwende nicht schadet. Am Freitag konnte dieser Trendwende bestätigt werden. Allerdings waren die Umsätze am Freitag recht gering, weshalb zum Wochenstart unbedingt eine Bestätigung erfolgen sollte. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen derzeit nicht weiter. Dem Wochenauftakt kommt also eine besondere Bedeutung zu.

Dow Jones – Pull-Back abgeschlossen, geht es jetzt weiter?

Der Dow Jones hatte einen fulminanten Anstieg generiert um dann klassisch an die Ausbruchslinie zurückzukehren. Dass diese Unterstützung gehalten hat, haben die Marktteilnehmer am Freitag gezeigt, als sich der Index dynamisch von der alten Widerstandslinie entfernt hat. Dies erfolgte auch ohne die Unterstützung der Indikatoren, welche zuletzt Verkaufssignale generiert hatten. Mit dem dynamischen Anstieg zum Wochenende haben die Umsätze allerdings nicht mithalten können. Trotzdem hat sich nun eine erfolgsversprechende Situation für die kommenden Tage ergeben.

Gold – Kämpft gegen ein weiteres Abrutschen

Gold kämpft nun wieder gegen ein weiteres Abrutschen. Im Bereich knapp unter 2.300 USD pro Unze hat sich eine Unterstützung etabliert, die derzeit zwar noch nicht im Fokus der Anleger steht, die aber in den kommenden Wochen wieder getestet werden könnte. Nach den Divergenzen bei den Indikatoren, war ein Abdriften zwar zu erwarten, ob diese Signale ausreichen, dass die Unterstützungszone getestet wird, ist fraglich. Ein sofortiges erneutes Anziehen in den Bereich des Widerstands sollte in der kommenden Woche aber auch nicht erwartet werden.

Öl – Der Druck hält an, weiterer Rückgang möglich

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl befindet sich seit Anfang Juli in einem Abwärtstrend. In der vergangenen Woche hatte sich zwar eine Trendwende abgezeichnet, konnte diese Chance am Freitag aber nicht veredeln. Vielmehr wurde am Freitag eine große rote Kerze hinterlassen, die die Unsicherheit der Marktteilnehmer zeigt. Bei den Indikatoren sind widersprüchliche Signale zu erkennen, weshalb die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs etwas höher ist, als für einen Anstieg.

Bitcoin/USD – Macht sich auf den Weg

Der Bitcoin hat es erneut geschafft, eine Schwächephase nach nur wenigen Tagen zu beenden. Wenn der vorgelagerte Abwärtstrend länger angedauert hätte, hätte man am Donnerstag von einer Hammer-Formation sprechen können. Ungeachtet dessen, handelte es sich um eine Intraday-Stimmungswende, die am Freitag bestätigt wurde. Am Samstag konnte zwar noch eine weitere Anstiegsbewegung verzeichnet werden, die Luft wird allerdings dünner, was sich im Handel am Sonntag bereits gezeigt hat. Trotzdem bereitet der Bitcoin offenbar eine neue Attacke auf die jüngsten Topnotierungen vor.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.