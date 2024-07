Heineken , der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern, hat am Montag seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, obwohl das Wachstum des Betriebsergebnisses im ersten Halbjahr hinter den Erwartungen zurückblieb. Zudem berichtete das Unternehmen eine Abschreibung über 874 Millionen Euro auf die Beteiligung an China Resources Beer , die zu einem Nettoverlust führte. Die Aktie fiel deutlich zurück.

Die 2018 erfolgte Akquisition von 40 Prozent an China Resources Beer für 3,1 Milliarden US-Dollar sollte Heineken ursprünglich eine starke lokale Vertriebspartnerschaft in dem weltweit größten Biermarkt sichern und gleichzeitig dem chinesischen Unternehmen den Eintritt in das Premium-Segment ermöglichen. Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und die daraus resultierenden Abschreibungen spiegeln jedoch die Volatilität und die Herausforderungen wider, mit denen globale Unternehmen in China konfrontiert sind.

Der Aktienkurs von Heineken sackte im frühen Handel in Amsterdam um bis zu 7,3 Prozent ab. Damit haben die Titel seit Jahresbeginn etwa 7,6 Prozent eingebüßt.

Der CEO und Vorsitzende von Heineken, Dolf van den Brink, erklärte, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte die Investitionen in Markt- und Vertriebsausgaben erheblich steigern werde, insbesondere in Schlüsselmärkten.

Diese Ankündigung kommt, nachdem Heineken im April das erste Quartalswachstum im Volumen innerhalb eines Jahres vermeldete und signalisiert ein verstärktes Engagement, um die Position in wettbewerbsintensiven Märkten zu stärken. Analysten haben ihre Erwartungen an das jährliche Betriebsergebniswachstum von Heineken auf durchschnittlich 8,2 Prozent für das Jahr 2024 angepasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion