Royal Philips, ein führender Technologiekonzern im Gesundheitsbereich, hat am Montag positive Ergebnisse für das zweite Quartal bekanntgegeben, die die Analystenerwartungen übertreffen und zur Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr führen.

Trotz eines leichten Rückgangs im Jahresvergleich von 4,47 Milliarden Euro im Vorjahr auf 4,46 Milliarden Euro in diesem Jahr, konnte Philips auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von 2 Prozent verzeichnen. Das Unternehmen profitierte dabei insbesondere von einem starken Anstieg der Auftragseingänge in Nordamerika um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Analysten hatten zwar mit einem Umsatz von 4,49 Milliarden Euro gerechnet, doch die solide Leistung in Nordamerika und effektive Kostensenkungsmaßnahmen überzeugten die Experten.