Jürgen Molnar: Man kann schon von einem kleinen „Mini-Crash“ sprechen. In den vergangenen Tagen war die Angst förmlich zu spüren und die großen Namen wurden in den USA reihenweise aus den Depots geschmissen. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass der Kursrückgang beim Nasdaq100 als gesunde Konsolidierung von einem überhitzten Niveau bezeichnet werden kann. Der Index hat sein erstes Konsolidierungsziel erreicht und ist auf das Niveau der 38-Tage-Linie zurückgefallen, was etwas „Luft abgelassen“ hat. Dennoch bleibt es spannend, ob der Aufwärtstrend direkt wieder aufgenommen wird, da die Erwartungen an Gewinn- und Margenentwicklungen bei Tech-Unternehmen weiterhin sehr hoch sind. Das macht Tech-Aktien anfällig für Gewinnmitnahmen. Wir besprechen die aktuelle Marktentwicklung am kommenden Dienstag im Webinar – Anmeldung hier…

FR: Nvidia hat stark von der Begeisterung für Künstliche Intelligenz profitiert. Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen bei Nvidia?

Jürgen Molnar: Nvidia hat von der hype-ähnlichen Begeisterung für KI profitiert und konsolidiert nun stärker. Die Region um 100 Dollar könnte stabilisieren. Die entscheidende Frage vor der Berichtssaison in der zweiten Augusthälfte ist, ob diese Unterstützung hält. Falls nicht, könnte eine stärkere Konsolidierung eintreten. Nvidia bleibt aber aufgrund seiner zentralen Rolle im KI-Bereich ein spannender Wert.

FR: Der Kurs des Chip-Konzerns ASML ist stark gefallen. Welche Risiken und Chancen sehen Sie hier?

Jürgen Molnar: ASML hat stärker konsolidiert als viele andere Tech-Aktien und ist in die Nähe der 200-Tage-Linie gefallen. Langfristig bleibt ASML jedoch ein strategisch wichtiges Unternehmen im Chipsektor, und die aktuelle Schwäche könnte langfristig orientierten Anlegern Einstiegsmöglichkeiten bieten.