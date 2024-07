Was die aktuelle Erholung des Deutschen Aktienindex wert ist, dürfte sich erst an der Marke von 18.600 Punkten entscheiden, der oberen Begrenzung der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen. Bleiben die Käufer an dieser Hürde am Ball, könnte es schnell weiter in Richtung Allzeithoch gehen.

Bei diesem Unterfangen dürfte auch die laufende Berichtssaison ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben. Während im Wochenverlauf allein 14 Unternehmen aus dem DAX ihre Bücher öffnen, legen auch weitere vier der Glorreichen Sieben in den kommenden Tagen ihre Zahlen auf den Tisch. Am Dienstag berichtet Microsoft, am Mittwoch dann die Facebook-Mutter Meta und am Donnerstag folgen noch Apple und Amazon.

Die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq ist angeschlagen, jede Art von Enttäuschung könnte zu einem weiteren Ausverkauf bei den Big-Techs führen. Wie lange sich der DAX gegen diesen Abwärtssog dann noch stemmen kann, bleibt abzuwarten. Große Sprünge nach oben sind auch wegen der traditionell ruhigeren Sommerpause eher nicht zu erwarten.

Nicht ganz ausblenden sollten Anleger auch die Situation im Nahen Osten. Ein Raketenangriff auf die israelisch besetzten Golanhöhen lässt die Kriegsgefahr zwischen dem Libanon und Israel wieder steigen. Die Frage ist, wie der Libanon den angekündigten Gegenschlag Israels aufnehmen und darauf reagieren wird. Noch gehen die Investoren davon aus, dass sich die Situation wieder beruhigt, aber eine Eskalation und ein Flächenbrand im Nahen Osten bleiben ernstzunehmende Risiken für die Finanzmärkte.