Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 20-2024

Aktie der Woche

Osisko Gold Royalties schließt riesigen Stream-Deal ab

Osisko Gold Royalties gab vor wenigen Tagen bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Osisko Bermuda Limited, in Partnerschaft mit Franco-Nevada (Barbados) Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Franco-Nevada Corporation einen endgültigen Kauf- und Verkaufsvertrag mit SolGold plc und einigen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften abgeschlossen hat, der sich auf die Goldproduktion von SolGolds 100%igem Kupfer-Gold-Projekt Cascabel in Ecuador bezieht. Osisko hält auch eine 0,6%ige NSR-Royalty auf Cascabel, die es 2022 von SolGold erworben hat. Gemäß den Bedingungen des Gold-Streams werden OBL und FNB erste Einzahlungen in Höhe von insgesamt 100 Millionen US$ in drei gleichen Tranchen an SolGold leisten, um die Kosten für die Bauvorbereitung des Projekts zu finanzieren. Die erste Tranche der Bauvorbereitungseinzahlung wird bei Abschluss gezahlt, wobei die beiden folgenden Tranchen vom Erreichen wichtiger Entwicklungsmeilensteine abhängen. Danach werden die Stream-Käufer zusätzliche Einzahlungen in Höhe von insgesamt 650 Millionen US$ an SolGold leisten, um die Baukosten zu finanzieren, sobald das Projekt vollständig finanziert und das Risiko weiter gesenkt ist. OBL wird 30 % der Einzahlung im Tausch gegen eine 30%ige Beteiligung am Gold-Stream bereitstellen und FNB wird 70 % der Einzahlung im Tausch gegen eine 70%ige Beteiligung am Gold-Stream bereitstellen. Basierend auf der PFS 2024 wird erwartet, dass die jährlichen Lieferungen an OBL über die anfängliche 28-jährige Lebensdauer der Mine durchschnittlich etwa 12.000 Unzen Goldäquivalent betragen werden, einschließlich eines Durchschnitts von etwa 23.000 GEOs pro Jahr in den ersten 10 Jahren.

News: Osisko und Franco-Nevada erwerben einen Gold-Stream auf dem Kupfer-Gold-Projekt Cascabel von SolGold

Kaufempfehlungen

Das Analystenhaus ROTH veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Collective Mining. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,00 CA$ aus.

Research-Report: ROTH startet Research Coverage für Collective Mining mit Kaufempfehlung und 5 CAD Kursziel

H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte einen Research-Report zu Endeavour Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,25 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt erneut Kaufempfehlung für Endeavour Silver mit Kursziel 6,25 USD

Unternehmensnews

Aurania Resources stößt auf sichtbares Gold

Aurania Resources gab jüngst bekannt, dass im Bereich des unternehmenseigenen Zielgebiets Crunchy Hill im Südosten Ecuadors sichtbares Gold gefunden wurde. Das Gold wurde während grundlegender Schürfungen durch einen der Erkundungsgeologen von Aurania gefunden. Die Quelle dieses Goldes muss durch weitere Untersuchungen, einschließlich der Durchführung von Proben, bestätigt werden. Das Ziel Crunchy Hill wird im Anschluss an eine Überprüfung von Flusssedimentproben und anderen Daten aus bestimmten Gebieten auf dem Grundstück von Aurania, in denen es Hinweise auf Gold gab, untersucht. Geologen werden in das Gebiet Crunchy Hill entsandt, um die Quelle des Goldes zu bestimmen und zu verstehen. Im Jahr 2019 wurde bei Crunchy Hill eine Erkundungsbohrung durchgeführt und das Vorhandensein eines epithermalen Goldsystems bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt wurde beschlossen, dass die Geologenteams von Aurania zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Probenahmen/Feldarbeiten zu diesem Ziel zurückkehren würden, um die Lage des Kerns des Systems zu bestimmen.

News: Aurania untersucht das sichtbare Gold, das in Crunchy Hill gefunden wurde

Calibre Mining mit bedeutenden Fortschritten der Valentine-Mine

Calibre Minings Bau der Goldmine Valentine schreitet weiter voran; das Projekt war am 30. Juni zu 73 % abgeschlossen. Die Betriebsbereitschaft schreitet wie geplant voran und die Vorinbetriebnahme ist in vollem Gange. Der erste Goldabbau ist weiterhin für das 2. Quartal 2025 geplant. Das Unternehmen ist damit weiterhin auf dem besten Weg, in der zweiten Jahreshälfte die Jahresprognose für die Goldproduktion von 275.000 bis 300.000 Unzen zum fünften Mal in Folge zu steigern.

News: Calibre bringt den Bau der Goldmine Valentine auf 73 % voran; Beibehaltung der Produktionsprognose für das Gesamtjahr

Calibre Mining beginnt mit ausgedehntem Bohrprogramm

Weiterhin gab Calibre Mining bekannt, dass ein 100.000 Bohrmeter umfassendes Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen, vollständig finanzierten Goldmine Valentine gestartet wird. Das 100.000 Bohrmeter umfassende Diamantkernbohrprogramm wird zusätzlich zu dem bereits angekündigten 50.000 Bohrmeter umfassenden Reverse-Circulation-Bohrprogramm zur Erzkontrolle in den Lagerstätten Leprechaun und Marathon sowie dem 10.000 Bohrmeter umfassenden Winkie/RAB-Bohrprogramm zur Erkundung der Grundgebirgsgeologie durchgeführt. Das erweiterte Programm wird eine robuste geowissenschaftliche Initiative beinhalten, einschließlich einer hochauflösenden geophysikalischen LiDAR-Untersuchung der gesamten Liegenschaft, Geschiebemergelproben und erweiterte Prospektionsarbeiten zur Unterstützung der Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrungen. Dies wird die größte reine Explorationsbohrkampagne in der Geschichte von Valentine sein.

News: Calibre beginnt ein erweitertes 100.000 Bohrmeter umfassendes Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramm auf seiner Vorzeige-Liegenschaft der Goldmine Valentine

Collective Mining geht an die NYSE

Collective Mining verkündete vor kurzer Zeit, dass seine Stammaktien für die Notierung und den Handel an der NYSE American LLC zugelassen wurden. Diese sind seit dem 22. Juli 2024 an der NYSE American unter dem Symbol „CNL“ handelbar. Das Unternehmen wird weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „CNL“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „GG1“ notiert sein.

News: Collective Mining nimmt den Handel an der NYSE American unter CNL auf

Endeavour Silver erreicht obere Vorgabengrenze der Produktionszahlen

Endeavour Silver veröffentlichte jüngst die Produktionszahlen für das zweite Quartal 2024. Die Produktionsmenge belief sich auf 1.312.572 Unzen Silber und 10.549 Unzen Gold, was einer Produktionsmenge von 2,2 Millionen Unzen Silberäquivalent entspricht. Die Gesamtproduktion des laufenden Jahres in Höhe von 4,4 Millionen Unzen AgÄq hält damit Kurs auf den oberen Bereich des Produktionsziels für das Gesamtjahr 2024 von 8,1 bis 8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent.

News: Endeavour Silver veröffentlicht Produktionszahlen für das zweite Quartal 2024: Ergebnisse korrelieren mit Vorgaben

GoldMining stößt auf hochgradige Goldmineralisierung

GoldMining gab kürzlich zusätzliche Untersuchungsergebnisse des zuvor angekündigten Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 19 Meter mit 1,24 Gramm pro Tonne Gold, einschließlich 7 Meter mit 2,98 g/t Gold. Die Diamantkernbohrkomponente des Programms, das nun abgeschlossen ist, umfasste 1.077 Meter. Die Ziele des Programms umfassten Bestätigungsbohrungen innerhalb und in der Nähe der Ränder der bestehenden Goldlagerstätte São Jorge sowie Erkundungsbohrungen etwa einen Kilometer entfernt von der bekannten Mineralisierung in einem Gebiet, in dem bisher keine Bohrungen durchgeführt wurden.

News: GoldMining bestätigt zusätzliche Mineralisierung auf dem Projekt São Jorge, Brasilien, einschließlich 19 Meter mit einem Gehalt von 1,24 g/t Gold

Green Bridge Metals führt luftgestützte Untersuchung durch

Green Bridge Metals gab vor kurzer Zeit bekannt, dass die Firma Geotech Ltd. aus Aurora, Ontario, beauftragt hat, eine helikoptergestützte Versatile Time-Domain Electromagnetic-(VTEMTM Plus)-Untersuchung und eine magnetische geophysikalische Untersuchung der ultramafischen Intrusion Chrome Puddy im Bergbaubezirk Thunder Bay, Ontario, durchzuführen. Ziel der Untersuchung ist es, Bohrziele abzugrenzen, die mit einer bei historischen Bohrungen durchteuften Nickelmineralisierung in Zusammenhang stehen, und nicht überprüfte Leiter besser zu definieren, die in einer historischen luftgestützten Untersuchung abgegrenzt wurden. Die Untersuchung wird voraussichtlich im Juli 2024 abgeschlossen sein und 224 Profilkilometer umfassen, die in einem Abstand von 100 Meter geflogen werden, um das 1.546 Hektar große Konzessionsgebiet vollständig abzudecken.

News: Green Bridge Metals Corporation führt zur Abgrenzung von Bohrzielen eine luftgestützte VTEM-Untersuchung auf dem Projekt Chrome Puddy durch

Millennial Potash hält nun 70% an Banio und schließt Finanzierung ab

Millennial Potash konnte jüngst bekanntgeben, dass es einen Anteil von insgesamt 70 % an den Aktien von Equatorial Potash Pty. Ltd. erworben hat, die über ihre gabunische Tochtergesellschaft Mayumba Potasse SARL 100 % des Banio Potash Project hält. Um 70 % zu erhalten (was eine Erhöhung um 19 % gegenüber den zuvor gehaltenen 51 % der Aktien von Equatorial darstellt), hat MLP eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) eingereicht und Meilensteinzahlungen in Höhe von 300.000 US$ und 1.000.000 MLP-Aktien an die Verkäufer des Banio-Kali-Projekts geleistet.

Weiterhin meldete das Unternehmen, dass man die zweite und letzte Tranche der Privatplatzierung abgeschlossen hat. Die zweite Tranche der Privatplatzierung umfasste insgesamt 2.050.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CA$ pro Einheit und einem Erlös von 512.500 CA$.

News: Millennial Potash schließt Meilensteine ab und erhält 70% des Banio Potash-Projekts

News: Millennial meldet den Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung mit einem zusätzlichen Erlös von 512.500 $

Premier American Uranium beginnt mit richtungsweisendem Bohrprogramm

Premier American Uranium gab vor kurzem bekannt, dass es sein erstes Explorationsbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen ISR-Uranprojekt Cyclone im Great Divide Basin, Wyoming, in der Nähe der ISR-Uranmine Lost Creek von Ur-Energy Inc. und anderer ehemaliger Uranbergbauanlagen begonnen hat. 71 Reverse-Circulation-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 49.700 Fuß sind für die Bohrsaisons 2024 und 2025 geplant. Das Budget für das Programm beträgt etwa 2,3 Millionen US-Dollar. Das Explorationsbohrprogramm bei Cyclone dient der systematischen Untersuchung des Ressourcenpotenzials, das im National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects mit Gültigkeitsdatum 30. Juni 2023 identifiziert wurde, in dem ein Ressourcenexplorationsziel von 7,9 Millionen Pfund bis 12,6 Millionen Pfund eU3O8 mit einem Gehalt von etwa 0,06 % eU3O8 beschrieben wurde.

News: Premier American Uranium beginnt mit dem ersten Explorationsbohrprogramm bei seinem Cyclone ISR-Projekt, Wyoming

Sierra Madre Gold & Silver schließt Abnahmevertrag für gesamte Förderung ab

Sierra Madre Gold & Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen einen verbindlichen Abnahmevertrag mit dem in der Schweiz ansässigen globalen Mineralienhändler MRI Trading AG für 100 % der Konzentratverkäufe aus der Silber-Gold-Mine Guitarra in Mexiko mit einer Laufzeit von 24 Monaten unterzeichnet hat. MRI hatte das Konzentrat bereits aus der Zeit erhalten, als die Mine zuletzt im Jahr 2018 in Produktion war, und kennt die hohe Qualität des Materials. Die Dauer von 24 Monaten steht im Einklang mit der kürzlich abgeschlossenen Darlehensfazilität in Höhe von 5 Millionen US$ mit First Majestic Silver Corp. Diese Abnahmevereinbarung ist ein wichtiger letzter Schritt, der für eine mögliche Wiederaufnahme von La Guitarra erforderlich ist.

News: Sierra Madre sichert sich verbindliche Abnahmevereinbarung für La Guitarra

Victoria Gold gibt Update zu Dammbeschädigung

Victoria Gold veröffentlichte vor wenigen Tagen ein weiteres Update zum Zwischenfall mit der Haufenlaugungsanlage, der sich am 24. Juni 2024 in der Goldmine Eagle ereignete. Wie bereits berichtet, wurde innerhalb weniger Stunden nach dem Vorfall ein Pumpsystem eingerichtet, um das Wasser aus dem HLF-Material in ausgekleidete Auffangbecken zu leiten. Außerdem wurden Umleitungssysteme für das Management von Wasser und Material, das nicht in Kontakt mit der Umwelt steht, installiert. Die endgültigen Wasserproben-Ergebnisse, die nach der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Juli 2024 eintrafen, zeigten eine Spur von Cyanid in einer der flussabwärts gelegenen Proben aus dem Haggart Creek, die am 2. Juli entnommen wurden, wobei die Probe 5,7 Teile pro Milliarde Gesamt-CN enthielt. Vor dem 2. Juli und danach am 3. und 4. Juli wurde in den an dieser Stelle entnommenen Proben kein Cyanid nachgewiesen. Abgesehen von dieser einen Probe wurde in den endgültigen Ergebnissen, die bis zum 10. Juli 2024 beim Unternehmen eingegangen sind und die die bis zum 4. Juli 2024 entnommenen Proben einschließen, an keiner der Stellen, die die Wasserqualitätsziele erfüllen, Cyanid nachgewiesen. Seit Beginn der Produktion wurden auf dem HLF etwa 38,9 Millionen Tonnen Erz gestapelt. Auf der Grundlage einer unabhängigen Untersuchung des HLF schätzt das Unternehmen, dass etwa 4 Millionen Tonnen Erz, d.h. etwa 10 % der gesamten Erztonnen auf dem HLF, während des HLF-Vorfalls bewegt wurden. Von diesen 4 Millionen Tonnen schätzt das Unternehmen, dass etwa die Hälfte, d.h. 2 Millionen Tonnen Erz, was etwa 5 % der gesamten Erztonnen innerhalb des HLF entspricht, über den HLF-Damm hinaus bewegt wurden. Das Unternehmen hat einen Plan zur Stabilisierung des HLF entwickelt, der derzeit von einem unabhängigen Dritten überprüft wird. Der Großteil der Infrastruktur auf dem Gelände wurde durch den HLF-Vorfall nicht beeinträchtigt. Der Eagle-Tagebau, die zugehörige Bergbauinfrastruktur und mobile Ausrüstung, der Primärbrecher, die Sekundär- und Tertiärbrecher, der Hauptüberlandförderer, die ADR-Anlage, die ausgekleideten Wasserrückhaltebecken, die Wasseraufbereitungsanlage, die Lagereinrichtungen sowie der Lager- und Bürokomplex waren von dem Vorfall nicht betroffen. Nach den bisherigen Beobachtungen sind auf dem Gelände oder in der Nähe des HLF folgende Infrastrukturen betroffen: der HLF-Damm, die Rohrleitungen, die Pumpen, die Auskleidung, zwei kurze Längen fester Förderbänder sowie ein kleiner Teil der elektrischen Infrastruktur. Die Untersuchungen zur Ermittlung der Ursache des Vorfalls sind im Gange. Das Unternehmen hat seinen zuständigen Ingenieur für das HLF hinzugezogen und arbeitet mit 3 technischen Sachverständigen zusammen, die von der Yukon-Regierung und dem FNNND beauftragt wurden. Der Produktionsbetrieb bleibt ausgesetzt und darf ohne Genehmigung des Yukon Director of Mineral Resources nicht wieder aufgenommen werden. Victoria wird weiterhin daran arbeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, wobei die Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität hat. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen die für die Wiederaufnahme der Produktion erforderlichen Genehmigungen erhält oder dass es über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, um die Schäden an der Ausrüstung und den Anlagen zu reparieren, die durch den Vorfall verursachten Auswirkungen zu beseitigen oder die Produktion wieder aufzunehmen. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung stellen.

News: Update zur Goldmine Eagle

Vizsla Silver liefert weitere Volltreffer-Ergebnisse

Vizsla Silver vermeldete vor wenigen Tagen die Ergebnisse von sechs neuen Bohrlöchern, die das Ressourcengebiet Copala auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiff-Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko anpeilten. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 2.398 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 7,00 Meter wahre Breite, einschließlich 5.385 g/t AgEq über 0,56 mTW und 4.457 g/t AgEq über 1,29 mTW.

Die gemeldeten Bohrungen, die darauf abzielten, die oberflächennahen angezeigten Mineralressourcen aufzufüllen, bestätigen weiterhin die hochgradige Kontinuität in Copala, einschließlich neuer hochgradiger Abschnitte in der Copala 3-Hängeboden-Ader.

News: Vizsla Silver meldet weitere hochgradige Ergebnisse bei Copala und Copala 3, die eine starke mineralische Kontinuität belegen

