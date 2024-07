Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Rheinmetall von 705 auf 720 Euro angehoben, während die Bewertung auf "Buy" beibehalten wurde. Das Kursziel liegt 47,5 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag und ist nach dem Kursziel von Morningstar (730 Euro) das zweithöchste am Markt. Analyst Alexander Neuberger erwähnte in seinem Kommentar am Montag, dass der Rüstungskonzern seine führende Position im Bereich der Militär-Lkw weiter ausbaue. Weltweit rangiere Rheinmetall demnach hinsichtlich der Profitabilität auf dem zweiten Platz unter den Rüstungskonzernen.

Vergangenen Freitag konnte die Aktie bereits aufgrund eines großen Auftrages aus der Schweiz im mittleren zweistelligen Millionenbereich punkten. Der Auftrag beinhaltet die Produktion und Lieferung von Mörser Cargo Munition, die bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein soll. Diese Munition, die für den Mörser MX2-KM der Schweizer Streitkräfte bestimmt ist, bestätigt Rheinmetalls Fachkenntnisse im Bereich fortschrittlicher Steilfeuerwaffen.