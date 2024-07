Es steht nicht gut um die Aktie von SMA Solar. Die Anteile des Solarausrüsters und Herstellers von Wechselrichtern haben seit dem Jahreswechsel 58 Prozent an Wert verloren. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Minus von 70 Prozent zu Buche.

Die anhaltend schwache Performance der Aktie spiegelt das schwierige Umfeld in der Solar-Branche und die rückläufige Geschäftsentwicklung wider. Dazu kommt Ärger um die Kommunikationspolitik des Unternehmens im Zusammenhang mit der jüngst gesenkten Prognose.

Technische Indikation präsentiert antizyklische Einstiegsgelegenheit

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten hat sich im Chart nun eine antizyklische Einstiegsgelegenheit ergeben. Die eignet sich mit einem Trick auch für weniger risikoaffine Anleger und bietet die Chance auf über 30 Prozent Rendite.

Abwärtspotenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft, aber ...

Übergeordnet handelt SMA Solar in einem Abwärtstrend. Das gilt auch für die mittel- und kurzfristige Entwicklung. Die hohe Dynamik der Kursverluste wird dabei auch durch die großen Abstände zu den Durchschnittslinien verdeutlicht.

Horizontale Unterstützungen sind erst im Mehrjahreschart zu erkennen. Hier lassen sich 20 Euro als nächster Support ableiten. Kurzum: Es steht nicht gut um die Aktie, die trotz der hohen Kursverluste noch immer über ein Abwärtspotenzial von 20 Prozent verfügt.

... technische Indikation verbessert sich gegen den Trend

Trotz dieser schwierigen Situation hat sich eine für einen antizyklischen Einstieg interessante Ausgangslage ergeben. Obwohl die Aktie in den vergangenen Wochen mit anhaltenden Kursverlusten zu kämpfen hatte, sind der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD gegen den Trend der Aktie gestiegen.

In solchen Fällen spricht man von einer bullishen Divergenz. Solche Divergenzen gelten in der technischen Analyse als frühe Trendwendesignale. Der MACD liegt inzwischen sogar wieder oberhalb seiner Signallinie, was auf weitere Entspannung im laufenden Abwärtstrend hindeutet und bereits in Kürze zu ersten Kursgewinnen führen könnte.

Auf der Verkäuferseite zeigt sich Erschöpfung

Erste Hinweise dafür, dass die Verkäufer von Solar-Titeln ihr Pulver verschossen haben könnten, lieferten in der vergangenen Woche die Quartalszahlen von Enphase Energy. Trotz einer schwachen Geschäftsentwicklung kletterte die Aktie in Reaktion auf die Zahlen um 15 Prozent.

Bei SMA Solar zeigten sich auf der Käuferseite zuletzt einige Insider, die den Kursabsturz der Aktie für die Vergrößerung ihrer Positionen nutzten. Anstiegspotenzial bietet die Aktie aus technischer Perspektive zunächst bis zum Horizontalwiderstand bei 30 Euro. Anschließend ist das Schließen der Kurslücke bei 42 Euro denkbar.

So lassen sich jetzt 30 Prozent rausholen

Daraus ergibt sich ein Kurspotenzial von zunächst 18,6 Prozent. Das ist angesichts des Abwärtsrisikos von bis zu 20 Prozent nicht sehr attraktiv. Wird die Aktie aber mithilfe eines Discount-Zertifikates mit Rabatt gekauft – wie genau das funktioniert, lesen interessierte Anleger hier – ändert sich das Chance-Risiko-Verhältnis schlagartig zugunsten eines Long-Einstieges.

Das Discount-Zertifikat mit der WKN MG0SX0 bietet aktuell einen Rabatt von 10,5 Prozent. Dafür werden Kursgewinne nur bis zum Cap bei 30 Euro angerechnet. Daraus ergibt sich folgendes Chance-Risiko-Profil:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat MG0SX0 (Cap bei 30,00 €) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 25,38 € Kaufpreis Zertifikat * 22,71 € Cap 30,00 € Verkaufspreis Aktie 20,00 € 25,00 € 30,00 € Wertentw. m. Zertifikat 20,00 € 25,00 € 30,00 € Rendite Aktie -21,2 % -1,5 % +18,2 % Rendite Zertifikat -11,9 % + 10,1 % +32,1 % Outperformancepunkt 33,53 €

* Stand: 29. Juli, 12:40 Uhr (MESZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Steigt die SMA-Solar-Aktie bis zum Fälligkeitstermin am 21. März 2025 (bis dahin kann das Zertifikat nach Belieben gehandelt werden) bis an den Widerstand von 30 Euro winkt ein Gewinn von 32,1 Prozent. Ein Investment in die Aktie hätte nur 18,2 Prozent abgeworfen.

Umgekehrt können eventuell anfallende Verluste fast um die Hälfte reduziert werden. Fällt SMA Solar bis zur Unterstützung bei 20 Euro, entsteht für Aktienanleger ein Minus von 21,2 Prozent, Zertifikateanleger hingegen büßen nur rund 12 Prozent ein.

Bleibt das Kursgeschehen dagegen seitwärtsgerichtet, entfallen für Anleger des Zertifikates Opportunitätskosten, da MG0SX0 eine Seitwärtstrendite von 10 Prozent verspricht. Erst für Kurse oberhalb von 33,53 Euro wären Anleger mit einem Investment in die Aktie besser bedient als mit einem Engagement in das Discount-Zertifikat.

Fazit: Chance-Risiko-Profil sollte optimiert werden

In der Aktie von SMA Solar ist es zu einem antizyklischen Kaufsignal gekommen. Das können mutige Anleger für einen Einstieg nutzen. Allerdings sollte hierbei auf ein Discount-Zertifikat zurückgegriffen werden, um das angesichts eines Abwärtspotenzials von 20 Prozent ungünstige Chance-Risiko-Profil zu optimieren.

Gegenwärtig bietet sich vor allem MG0SX0 an, das einen Rabatt von über 10 Prozent auf den Aktienkauf bietet. Dadurch ergibt sich die Chance auf eine Rendite von 32 Prozent, während gleichzeitig das Verlustrisiko deutlich reduziert wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion