Die Fed-Sitzung beginnt am Dienstag und endet am Mittwoch mit der Bekanntgabe der Zinssätze und der Veröffentlichung neuer geldpolitischer Leitlinien. Es wird allgemein erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben, aber Anleger hoffen auf Hinweise darauf, wann die Zinssenkungen beginnen und wie viele die US-Notenbank in diesem Jahr vornehmen wird.

Am Freitag wurde der Preisindex für die privaten Konsumausgaben (PCE), das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, wie erwartet veröffentlicht. Der PCE stieg im Juni um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Von Bloomberg befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank nach ihrer Sitzung am Mittwoch ihre Pläne für eine Zinssenkung im September bekannt geben und damit den Startschuss für vierteljährliche Zinssenkungen bis 2025 geben wird. Laut den von Bloomberg gesammelten Swap-Daten erwarten die Geldmärkte eine Zinssenkung im September und zwei weitere bis Ende des Jahres.

Die "Große Rotation"

Die US-Aktienmärkte waren in der vergangenen Woche nervös. Anleger erlebten einen drastischen Ausverkauf bei großen Technologietiteln und eine Umschichtung in Small-Cap- und Value-Aktien. Die Aktien der "Magnificent Seven" erreichten sogar den Korrekturbereich.

Der Russell 2000 verzeichnete am Freitag einen Wochengewinn von 3,5 Prozent und übertraf damit die Performance der drei großen US-Aktienindizes. "Wenn ich an den Markt denke und daran, dass er so hoch bewertet ist, denke ich, dass diese Korrektur in den letzten ein oder zwei Wochen eigentlich sehr gesund war", sagte Dave Sekera, leitender US-Marktstratege bei Morningstar, gegenüber MarketWatch.

Und weiter: "Sie ist auch ein Zeichen für eine Rotation unter der Oberfläche, bei der wir eine große Rotation weg von den KI-Titeln, weg von den Large-Cap-Wachstumswerten, weg von den Tech-Titeln, hin zu Value-Titeln und hin zu Small-Caps beobachten."

Eine weitere große Chance, Zinssenkungen anzukündigen, bietet sich dem Fed-Vorsitzenden dann wieder Ende August bei seiner jährlichen Rede in Jackson Hole. Zu diesem Zeitpunkt wird Powell der US-Arbeitsmarktbericht für Juli und der US-Verbraucherpreisindex vorliegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Der Russell 2000 (calculated by Bridge Data Services) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 2.276PKT auf TTMzero (USD) (29. Juli 2024, 12:28 Uhr) gehandelt.