In der vergangenen Woche reichte die Zahlen von Tesla und Alphabet aus, dass die Anleger Mittwoch bei Techwerten eine kurzfristige Panikattacke bekamen. In der anstehenden Woche sind am Dienstag nach US-Börsenschluss AMD und Microsoft an der Reihe. Mittwoch ziehen dann Meta, Arm, Qualcomm, Lam Research und Western Digital nach. Donnerstag steht dann das Trio Amazon, Apple und Intel auf dem Progamm.

Bislang war der Sommer an der Börse alles andere als langweilig. Wer mit einer langweiligen Seitwärtsbewegung gerechnet hatte, der wurde von einer wilden Achterbahnfahrt überrascht, die einigen Anlegern die Haare zu Berge stehen ließen. Aus diesem Grund haben wir uns in der Börsenlounge von Freitag noch einmal angeschaut, wie viel "Big-Tech" in ein diversifiziertes Depot gehört.

Zwischendurch noch ein Zinsentscheid

Zwischen den wichtigen Quartalszahlen liegt noch am Mittwoch um 20 Uhr der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank. Diesmal hat auch dieser Termin mehr Sprengkraft an der Börse als zuletzt. Die Erwartungen sind hoch, dass Jerome Powell in der kommenden Woche eine erste Zinssenkung im September andeutet. Die Inflationsdaten der vergangenen Woche räumen ihm diesen Spielraum durchaus ein.

PCE-Index so wie erwartet

Die Preise in den USA sind im Juni moderat gestiegen, was auf ein sich verbesserndes Inflationsumfeld hindeutet und der US-Notenbank im September Spielraum für eine Zinssenkungen ermöglichen könnte. Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) erhöhte sich im Juni um 0,1 Prozent, nachdem er im Mai unverändert geblieben war, teilte das Bureau of Economic Analysis des Handelsministeriums am Freitag mit. Auf Jahresbasis stieg der PCE-Preisindex um 2,5 Prozent, im Vergleich zu 2,6 Prozent im Mai.

Ohne die schwankungsanfälligen Komponenten Nahrungsmittel und Energie stieg der PCE-Preisindex im Juni um 0,2 Prozent, nach einem unveränderten Anstieg von 0,1 Prozent im Mai.

Insgesamt lässt der Preisdruck nach, was den Vertretern der US-Notenbank bei ihrem Treffen in der nächsten Woche mehr Zuversicht geben könnte, dass sich die Inflation dem 2 Prozent-Ziel der Fed annähert. Für amerikanische Notenbank ist die PCE-Preismessungen einer der wichtigsten Bausteine zur Steuerung ihrer Geldpolitik.

Enttäuschungspotenzial ist Hoch

Sollte Jerome Powell Mittwoch nicht eine Zinssenkung im September andeuten, dann könnte das zu einer größeren Enttäuschungwelle führen, die über die Märkte schwappt. laut dem Fed-Watch-Toll der Börse Chicago erwarten fast 90 Prozent aller Experten eine erste Zinssenkung der Fed. Sollte Jerome Powell dieser Erwartung einen Riegel vorschieben, dann dürfte der vergangenen Mittwoch noch einmal negativ getoppt werden, egal wie die Quartalszahlen von Apple & Co. ausfallen.

DAX startet im Plus in die neue Woche

Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag etwas höher in die ereignisreiche Woche gestartet. Der DAX gewinnt bis zum Mittag 0,2 Prozent auf 18.454 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent im Minus.

Apple: Rückschlag vor den Zahlen

Das wird den Apple-Anhängern nicht gefallen. Der Tech-Gigant aus Cupertino wird voraussichtlich sein neues Feature Apple Intelligence nicht rechtzeitig zum Start von iOS 18 im September anbieten können. Gerüchten aus dem Silicon Valley zufolge hat Apple Verzögerungen bei der Implementierung der KI-Funktionen, weshalb diese erst ab Oktober und in einem kleineren Umfang als ursprünglich angekündigt verfügbar sein werden.

Apple informierte Entwickler darüber, dass die fehlenden KI-Funktionalitäten im Laufe des ersten Halbjahres 2025 nachgeliefert werden sollen. In der Europäischen Union wird Apple Intelligence aufgrund der lokalen Gesetzgebung voraussichtlich nicht verfügbar sein.

Vor allen Dingen in Europa könnte sich das Fehlen von Apple Intelligence auf die Verkaufszahlen des neuen iPhones auswirken. Trotzdem bleibt die Apple-Aktie immer ein Kandidat für das Depot. Daher sollten sich investierte Anleger eher Gedanken darüber machen, ab welchem Zeitpunkt sie bei der Aktie aufstocken.

Walt Disney: Bringt nächster Kassenschlager die Wende im Kurs?

In den letzten Jahren hatte Disney an den Kinokassen nicht viel Erfolg. Doch in diesem Sommer konnte das Unternehmen gleich zwei Kassenschlager auf den Markt bringen. Das Animationsstudio Pixar legte mit „Alles steht Kopf 2“ vor und erzielte im Juni am Eröffnungswochenende in den USA und Kanada Einnahmen in Höhe von 154 Millionen US-Dollar.

Noch erfolgreicher war Disney mit dem Film „Deadpool & Wolverine“. Dieser Film setzte neue Rekorde und nahm in den USA und Kanada an den Kinokassen 205 Millionen US-Dollar ein. Auf den internationalen Märkten erzielte der Film einen Umsatz von 233 Millionen US-Dollar. Damit erreichte er den stärksten Start für einen Film mit hohem Jugendschutz. In den USA wird der dritte Deadpool-Film als R-Rated eingestuft, was bedeutet, dass Jugendliche unter 17 Jahren den Film nur in Begleitung von Erwachsenen im Kino sehen dürfen.

Kassenschlager Nr. 1 in diesem Jahr hat den Abwärtstrend im Kurs nicht gestoppt, daher bin ich ein wenig skeptisch, dass Nr. 2 wirklich die Trendwende im Kurs bringt. was ein wenig hoffen lässt, ist die Tatsache, dass im Bereich von 90 US-Dollar eine größere Unterstützung vorhanden ist.

Allerdings hat der Kursverfall der Aktie dafür gesorgt, dass Disney frisch ein “Death-Cross” generiert hat. Also die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchbrochen hat. Das spricht nicht gerade für eine Trendwende im Kurs. Anleger sollten vor einem Einstieg unbedingt eine Bodenbildung abwarten.

Merck: Prognose wird leicht angehoben

Der deutsche Pharmakonzern hat am Freitag nach Börsenschluss seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht angehoben: Der Grund dafür, dass es etwas besser läuft als erwartet, ist die starke operative Leistung der Geschäftsbereiche Healthcare und Elektronik. Der Produzent von Pharmazeutika, Laborgeräten und Spezialchemikalien erwartet nun für 2024 einen Nettoumsatz zwischen 20,7 Milliarden Euro und 22,1 Milliarden Euro.

Die Leistung der Healthcare-Sparte "hat die Rückstellung in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags im Zusammenhang mit Xevinapant mehr als ausgeglichen", heißt es in der Erklärung weiter.

Letzten Monat teilte das Unternehmen mit, dass eine klinische Studie zum Kopf- und Halskrebsmedikament Xevinapant wegen mangelnder Wirksamkeit eingestellt wurde.

Für das zweite Quartal meldete der DAX- Konzern einen Nettoumsatz von 5,4 Milliarden Euro und einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,5 Milliarden Euro.

Die Aktie hat erst Ende der vergangenen Woche die 50-Tage-Linie wieder übersprungen. Knackt sie jetzt auch noch den horizontalen Widerstand bei 165 Euro, dann dürfte der Weg bis 180 Euro erst einmal frei sein.

Thyssenkrupp Nucera: Neues Geschäftsjahr wird schwieriger

Der Elektrolysespezialist blickt vorsichtig auf das kommende Geschäftsjahr. Für 2023/2024 bestätigte das Unternehmen am Freitagabend jedoch seine gesetzten Ziele.

"Allerdings bleiben die Marktunsicherheiten im Bereich grüner Wasserstoff, die bereits im zweiten Quartal spürbar waren, auch in den folgenden Monaten bestehen", hieß es in der Mitteilung. Aus diesem Grund können die kommunizierten Umsatz- und Ergebniserwartungen im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) für 2024/2025 nicht aufrechterhalten werden.

Im abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) erzielte das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mit rund 236 Millionen Euro gut ein Viertel mehr Umsatz als im Vorjahr. Operativ konnte Thyssenkrupp Nucera gerade noch einen kleinen Gewinn erzielen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um sechs Millionen auf eine Million Euro. Analysten hatten im Schnitt mit einem operativen Verlust gerechnet. Den vollständigen Bericht will der Vorstand am 13. August veröffentlichen.

Für Nucera gilt das gleiche, wie für Nel oder Plug Power. Die Aktien haben nichts im Depot verloren. Wer Wasserstoff im Depot spielen möchte, der hat mit Linde, Air Liquide, Siemens Energy oder Bloom Energy deutlich bessere Varianten zur Verfügung.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion