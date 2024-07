Volkswagen hat die Genehmigung des Bundeskartellamtes erhalten, um beim amerikanischen Elektroautobauer Rivian einzusteigen. Das geplante Joint Venture sowie die Minderheitsbeteiligung von VW an Rivian wurden kartellrechtlich genehmigt, wie die Behörde in Berlin bekannt gab. An dem Joint Venture werden Volkswagen und Rivian zu gleichen Teilen, also jeweils 50 Prozent, beteiligt sein.

Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, äußerte in der Mitteilung, dass das Vorhaben keinen Anlass zur Sorge biete und keine bedeutenden Wettbewerbsprobleme zu erwarten seien. "Wir schauen bei Entwicklungskooperationen in wichtigen Zukunftsbranchen, gerade unter Beteiligung großer Unternehmen, genau auf den Innovationswettbewerb. Weder hier besteht aufgrund des Vorhabens Anlass zur Sorge, noch sind anderweitig durchgreifende Wettbewerbsprobleme zu befürchten."