Der französische Supermarktkonzern Carrefour (FR0000120172) bestätigt vor dem Hintergrund eines soliden ersten Halbjahres die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Gute Geschäfte wurden vor allem aus dem Heimatmarkt sowie Brasilien gemeldet. In Frankreich punktete Carrefour mit günstigen Preisen und konnte Marktanteile von Konkurrenten wie E.Leclerc zurückgewinnen und zugleich die Rentabilität steigern; der operative Gewinn stieg um 6,2 Prozent auf 286 Mio. Euro. Auf dem zweitgrößten Markt des Konzerns, in Brasilien, legte der operative Gewinn sogar um 45,7 Prozent auf 366 Mio. Euro zu. Der Konzernumsatz weltweit stieg um 12,1 Prozent auf 44,8 Mrd. Euro. Anleger, die mit Puffer in den defensiven Sektor des Basiskonsums investieren wollen, könnten zum Zertifikat greifen.

Discount-Strategie mit 5,8 Prozent Puffer (Dezember)