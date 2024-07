ON Semiconductor ist einer der weltweit größten Hersteller von Siliciumcarbid-Halbleitern. Das sind besonders leitfähige und gleichzeitig ebenso hitzeresistente wie mechanisch belastbare Halbleiter, weshalb sie vor allem in industriellen Anwendungen sowie E-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Einer der wichtigsten Kunden des Unternehmens ist der Fahrzeughersteller Tesla .

Bislang lief es in 2024 nicht gut für die Aktie. Die hat sich aufgrund von Nachfragesorgen im E-Mobility-Bereich gegenüber dem Jahreswechsel um 16 Prozent verbilligt. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche.

Am Montag startet die Aktie aber zu einer steilen Erholungsrallye. Grund hierfür sind bessere Quartalszahlen als erwartet sowie ein zuversichtlicher Ausblick auf das kommende Quartal.

Rückläufige Umsatzentwicklung

Gegenüber dem Vorjahresquartal erlitt der Halbleiterkonzern einen Umsatzrückgang um 17,2 Prozent auf 1,74 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Analystenschätzungen aber um 10 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Zu rückläufigen Erlösen ist es in allen drei Sparten des Unternehmens gekommen, mit einem Rückgang von 22 Prozent fiel der Umsatzeinbruch im Bereich industrieller Halbleiter am stärksten aus. Das reflektiert die weltweit schwache Industriekonjunktur.

Auch Gewinn mit Einbußen

Der bereinigte Gewinn fiel mit 0,96 US-Dollar pro Aktie um 4 Cent höher aus als Experten geschätzt hatten. Gegenüber dem Vorjahresgewinn in Höhe von 1,33 US-Dollar je Anteil steht hier aber ein um 27,8 Prozent niedrigeres Ergebnis zu Buche.

Insgesamt beträgt der im vergangenen Quartal erzielte, auf die Anteilseigener entfallende Nettogewinn 412,1 Millionen US-Dollar. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 583 Millionen US-Dollar. Das reflektiert neben geringeren Bestellungen auch gesunkene Verkaufspreise.

Die operative Marge des Unternehmens fiel mit 45,2 Prozent um 220 Basispunkte niedriger aus als noch vor 12 Monaten. Dem konnte teilweise mit Kostensenkungen entgegengewirkt werden.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Zufriedenstellender Ausblick

Der Ausblick des Managements fiel im Rahmen der Erwartungen aus. Beim Umsatz stellte ON Semi 1,7 bis 1,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht, der Markt hat eine Prognose von 1,78 Milliarden US-Dollar erwartet. Daraus soll ein Gewinn von 0,91 bis 1,03 US-Dollar pro Anteilsschein erzielt werden. Analysten hatten auf 0,97 US-Dollar getippt.

Spürbare Erleichterung, ON Semi schießt nach oben

Trotz des starken Umsatzrückgangs gegenüber dem Vorjahr zeigten sich Anleger am Montagnachmittag über die von ON Semiconductor präsentierten Zahlen erleichtert. In der US-Vorbörse verteuerten sich die Anteile in der Spitze um mehr als 10 Prozent auf über 77 US-Dollar.

Kann die Aktie die Gewinne zum Wochenauftakt halten, könnte ON Semiconductor die Erholung sämtlicher in den für Halbleiteraktien verhängnisvollen letzten zwei Wochen erlittenen Verluste gelingen. Auch der Vorzeichenwechsel der in diesem Jahr bislang schwachen Performance rückt näher.

Fazit: Aktie hat noch Luft nach oben

Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von 4,00 US-Dollar je Aktie. Das erscheint nach den am Montag vorgelegten Quartalszahlen sowie der unternehmenseigenen Schätzung problemlos möglich.

Daraus ergibt sich auf Basis des vorbörslichen Kurses von 77 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,3. Das 5-Jahres-Mittel von ON Semiconductor liegt bei 19,6 für den erwarteten und 20,5 für den tatsächlich erzielten Gewinn. Damit hat die Aktie selbst nach dem Kurssprung noch Aufwärtspotenzial.

Technisch könnte vor allem ein Sprung über die Marke von 80 US-Dollar für einen Befreiungsschlag und eine nachhaltige Wende zum Besseren sorgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion