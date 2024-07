Nach Ansicht der meisten professionellen Beobachter dürfte auch in der aktuellen Woche keine sommerliche Ruhe an den deutschen Aktienbörsen einkehren. Vielmehr dürfte die Nervosität anhalten. Die Impulse dürften einerseits erneut von der Berichtssaison kommen. Nachdem in der Vorwoche in den USA unter anderem die Zahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet sowie die von Tesla zu erheblichen Kursverlusten geführt hatten, weil viele Marktteilnehmer noch mehr erwartet hatten, dürften viele Anleger nun mit Unruhe auf die kommenden Veröffentlichungen blicken. Auch hierzulande hatte die Vorlage von Zahlen und Ausblicken für deutliche Kursbewegungen gesorgt, was in de kommenden Tagen anhalten könnte. In diesen legen alleine aus dem Dax unter anderem Adidas Volkswagen und Vonovia ihre Berichte vor..

Konjunktur und Geldpolitik als Unsicherheitsfaktoren

Ebenfalls für Unsicherheit könnte die konjunkturelle Lage vor allem in Deutschland und der Eurozone sorgen. Hier waren zuletzt wie geschrieben einige Zahlen unterhalb der Prognosen ausgefallen, was Zweifel an einer wirtschaftlichen Erholung bestärkte. In den kommenden Tagen anstehende Daten wie die Einkaufsmanagerindizes dürften daher besonders unter Beobachtung stehen.

Und auch das Thema Geldpolitik dürfte die Märkte in den kommenden Tagen bewegen. Von der Ratssitzung der Fed erwarten sich die Marktteilnehmer überwiegend keine großen Impulse, da hier sowohl der Leitzins unverändert belassen als auch die Äußerungen zum weiteren Vorgehen ohne Überraschungen sein dürften. Der Einfluss der Entscheidungen der Bank of England sowie der Bank of Japan bewegen die hiesigen Aktienmärkte generell nur in überschaubaren Grenzen direkt. Von größerem Interesse könnten die Verbraucherpreise in Deutschland und der Eurozone sowie der US-Arbeitsmarktbericht sein, die alle genau auf ihre möglichen Auswirkungen auf die Geldpolitik hin analysiert werden dürften.