McDonald's hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen enttäuscht. Zurückzuführen ist dies nicht zuletzt auf einen Rückgang des Kundenverkehrs und eine gesunkene Nachfrage, wie die Schnellrestaurant-Kette Montagmittag bekannt gab. Trotz der schwachen Ergebnisse bleibt das Management optimistisch und bestätigt die Finanzziele für das restliche Jahr.

Die globalen vergleichbaren Umsätze fielen um 1 Prozent, was den ersten Rückgang seit dem vierten Quartal 2020 darstellt. In den USA sank der flächenbereinigte Umsatz um 0,7 Prozent, was vor allem auf einen Rückgang des Kundenverkehrs zurückzuführen ist, obwohl Preiserhöhungen den Kundenrückgang teilweise kompensieren konnten.