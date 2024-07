Der Bitcoin-Bulle hat am Freitag eine Keynote auf der Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville gehalten und prognostiziert, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin bis zum Jahr 2045 auf 280 Billionen US-Dollar ansteigen könnte, was eine massive Steigerung gegenüber der aktuellen Bewertung von knapp über einer Billion US-Dollar darstellt.

In seinem Base-Szenario sieht Saylor den Wert der Kryptowährung bei 13 Millionen US-Dollar. In einem Bullen-Fall prognostiziert er sogar ein Kursziel von 49 Millionen US-Dollar für den Bitcoin.