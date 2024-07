Die bereinigte Bruttomarge stieg auf 42,2 Prozent. Diese Leistung ist auf Produktivitätssteigerungen in den Segmenten Life Sciences und Analytische Instrumente sowie auf Kostensenkungen zurückzuführen, die den Umsatzrückgang in der Division Laborprodukte und Biopharmazie aufgrund sinkender Einnahmen aus Impfstoffen und COVID-Therapien ausgleichen konnten.

Obwohl der Umsatz um ein Prozent zurückging, stieg der bereinigte Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um vier Prozent auf 5,40 US-Dollar. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um fünfzehn Prozent auf 1,82 Milliarden US-Dollar, begleitet von einer bereinigten Betriebsmarge von 22,3 Prozent, was einem Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber 2023 entspricht.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Zusätzlich trug die Einführung einer neuen Produktlinie innovativer Produkte, die in diesem Jahr auf den Markt gebracht wurde, zum Erfolg bei. Dazu gehören ein Spektrometer zur Analyse von Proteinen und deren exakten Aminosäuresequenzen, ein weiteres Spektrometer für detaillierte Analysen aller Arten von Molekülen zur besseren Verständnis ihrer Funktion und zur Entwicklung neuer Medikamente, ein biobasierter Film pflanzlichen Ursprungs sowie "ULT Thermo Scientific"-Tiefkühlgeräte zur Lagerung von Molekülen bei sehr niedrigen Temperaturen.

Thermo Fisher Scientific kombiniert die Erweiterung seines Portfolios mit externem Wachstum durch zwei neue Einrichtungen: eine in den Niederlanden und eine weitere in Amerika für klinische Tests. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Präsenz in Indonesien und Singapur ausgebaut, um seine Investitionen im Bereich der Zelltherapie zu unterstützen. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, seine internationale Präsenz zu konsolidieren und die Produktionskosten zu optimieren.

Des Weiteren hat das Unternehmen die Übernahme von Olink abgeschlossen, einem in Schweden ansässigen Unternehmen im Wert von drei Milliarden Dollar, das Lösungen für die Proteomik der nächsten Generation bietet. Diese Technologie ermöglicht es, Proteine in biologischen Proben zu identifizieren, zu charakterisieren und zu quantifizieren. Diese Akquisition wird Thermo Fisher Scientific helfen, seine Position im Bereich der Proteomik zu stärken und seine Projekte voranzutreiben.

Ausblick auf 2024

Die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung in den Vereinigten Staaten von Amerika könnte dem Biotech-Sektor neuen Schwung verleihen, mit einer Belebung der Ausgaben und einer Wiederbelebung innovativer Projekte. Diese Entwicklung wäre für Thermo Fisher vielversprechend.

In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen seine Prognosen für 2024 nach oben korrigiert. Es erwartet nun einen Umsatz in der neuen Spanne von 42,4 bis 43,3 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie in der neuen Spanne von 21,29 bis 22,07 US-Dollar, gegenüber den vorherigen Prognosen von 21,14 bis 22,02 US-Dollar.

Börsenperformance

Der Markt reagierte positiv auf diese vielversprechende Ausrichtung und ließ die Aktie um drei bis vier Prozent steigen. Damit setzt das Unternehmen seinen bemerkenswerten Börsenlauf fort, mit einem Kursanstieg von nahezu dreihundert Prozent in den letzten zehn Jahren. Allerdings muss das nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion

Die Thermo Fisher Scientific Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 554,9EUR auf Tradegate (29. Juli 2024, 17:23 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 586,01 $ , was einem Rückgang von -3,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer