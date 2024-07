Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.360,25 Punkten und verzeichnete dabei ein Minus von 0,54%. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht mit 25.120,45 Punkten leicht im Minus, genauer gesagt um 0,17%. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, verlor ebenfalls an Wert und steht bei 14.115,02 Punkten, was einem Rückgang von 0,22% entspricht. Im Gegensatz dazu konnte der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, leicht zulegen und steht bei 3.346,84 Punkten, was einem Plus von 0,17% entspricht. Ein Blick auf die US-amerikanischen Märkte zeigt ebenfalls eine gemischte Entwicklung. Der Dow Jones, der wichtigste US-Index, notiert bei 40.539,84 Punkten und verzeichnete ein leichtes Minus von 0,11%. Der S&P 500 hingegen konnte leicht zulegen und steht bei 5.464,99 Punkten, was einem Plus von 0,12% entspricht. Zusammengefasst zeigen die heutigen Börsenentwicklungen eine überwiegend negative Tendenz bei den deutschen Indizes, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden.Besonders auffällig ist die positive Entwicklung des TecDAX, der als einziger deutscher Index im Plus steht.Die DAX-Topwerte werden von Merck angeführt, das um 3,23% zulegte. Infineon Technologies folgt mit einem Anstieg von 2,15%, während Qiagen mit 2,03% ebenfalls positive Werte verzeichnet.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Mercedes-Benz Group fiel um 1,86%, gefolgt von BASF mit -1,79% und Covestro, das um 1,64% nachgab.Im MDAX sticht AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 4,24% hervor. Stabilus folgt dicht dahinter mit 4,12%, während Gerresheimer mit 2,56% ebenfalls stark performte.Die MDAX-Flopwerte zeigen eine deutliche Abwärtsbewegung, angeführt von ThyssenKrupp, das um 4,06% fiel. HelloFresh und United Internet verzeichneten Rückgänge von 2,65% bzw. 2,29%.Im SDAX führt TAKKT mit einem Anstieg von 4,95% die Liste der Topwerte an. CEWE Stiftung und RENK Group folgen mit 3,15% und 3,08%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls stark negativ, mit thyssenkrupp nucera, das um 6,51% fiel. Heidelberger Druckmaschinen und mutares verzeichneten Rückgänge von 4,89% und 2,76%.AIXTRON dominiert auch im TecDAX mit einem Plus von 4,24%. HENSOLDT und Infineon Technologies zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2,53% und 2,15%.Die TecDAX-Flopwerte werden von United Internet angeführt, das um 2,29% fiel. Jenoptik und 1&1 verzeichneten Rückgänge von 1,67% und 1,43%.Im Dow Jones hebt sich McDonald's mit einem Anstieg von 4,13% hervor. Walt Disney und Merck & Co folgen mit 1,78% und 1,48%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Caterpillar mit -1,99%. 3M und Honeywell International fielen um 1,83% bzw. 1,69%.Im S&P 500 sticht ON Semiconductor mit einem beeindruckenden Anstieg von 12,27% hervor. PerkinElmer und Dexcom folgen mit 5,34% und 5,03%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls Rückgänge, angeführt von Western Digital mit -2,92%. Generac Holdings und Southwest Airlines fielen um 2,73% und 2,72%.