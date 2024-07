Die Rotation von hochbewerteten Mega Caps und KI-Titeln hin zu Small und Mid Caps und günstigen Value-Titeln ist voll im Gange. Als Gründe werden der spätestens ab September beginnende Zinssenkungszyklus in den USA genannt sowie eher verhaltene Geschäftsausblicke der großen IT-Konzerne. Rückläufige Finanzierungskosten gelten gemeinhin als positiv für die zumeist höher verschuldeten Nebenwerte. Für Zinssenkungen spricht zudem die schwache konjunkturelle Entwicklung des globalen Industriesektors. Hier bestand die Hoffnung auf eine wenigstens temporäre Belebung, die allerdings durch enttäuschende Einkaufsmanagerindizes in den USA, in Japan und der Eurozone zunichtegemacht wurden. Sie befinden sich nun allesamt wieder unterhalb der Expansionsschwelle. In der Eurozone war außerdem der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor entgegen den Erwartungen rückläufig und dies trotz des Rückenwinds durch die Fußball-EM in Deutschland und die Olympischen Spiele in Paris. Wenig erbaulich bleibt auch die Lage speziell in Deutschland. Der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex enttäusche im Juli das dritte Mal in Folge. China bekommt seine konjunkturellen Probleme ebenfalls nicht in den Griff. Die Zentralbank dort versucht mit einer unerwarteten Zinssenkung die maue Binnenkonjunktur anzukurbeln. Einzig die Konjunktur der USA scheint dank fiskalpolitisch geöffneter Schleusentore unkaputtbar. So legte das BIP im 2. Quartal mit 2,8 Prozent angetrieben vom Konsumwachstum und Anlageinvestitionen deutlich stärker als erwartet zu. Gleichzeitig ging die Inflation gemessen am von der Fed bevorzugten PCE-Index auf Jahresbasis leicht auf 2,5 Prozent zurück.

In diesem Umfeld gab die Bund-Rendite um rund zehn Basispunkte nach und notierte zum Wochenausklang bei rund 2,41 Prozent. Stärker fiel der Rückgang am kurzen Ende aus, sodass die Zinskurve etwas steiler wurde, was ebenfalls in den USA der Fall war. Dort wird für die September-Sitzung der Fed bereits fest mit einer ersten Zinssenkung gerechnet. Auch die EZB, die im Juli nicht an der Zinsschraube drehte, ließ die Tür für weitere Zinssenkungen im September sehr weit offen. Der positiven Entwicklung von Euro-Staatsanleihen konnten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und High-Yield-Rating gut folgen. In diesem für Rentenanlagen freundlichen Marktumfeld konnte auch die Rentenseite der Moventum-Portfolios zulegen. Aufgrund ihrer kürzeren Durationspositionierung fiel die Entwicklung jedoch nicht ganz so dynamisch aus wie am breiten Rentenmarkt.