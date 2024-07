Willkommen zum SMARTBROKER+ Chart der Woche – Danaher

Gibt es einen einfachen Weg, reich zu werden? Ja, den gibt es! Die Antwort auf diese Frage sind sogenannte Compounder, im Volksmund auch bekannt als „Aktien für die Ewigkeit“. Das sind Wertpapiere, die langfristig zuverlässig an Wert gewinnen und dabei immer größere Gewinne für ihre Anleger anhäufen.

Einer der bekanntesten Compounder ist die Aktie von Berkshire Hathaway, der Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett. Diese hat trotz mehrerer Bärenmärkte, wie dem Platzen der Dotcom-Blase und der großen Finanzkrise 2007/08, eine mittlere vierstellige Performance in den vergangenen 30 Jahren unter Berücksichtigung von Höhen und Tiefen erzielt – und damit den US-Gesamtmarktindex S&P 500 deutlich geschlagen.

Eine deutlich weniger bekannte Aktie für die Ewigkeit ist das Papier des Life-Science-Unternehmens Danaher. Das hat, unter Berücksichtigung von Höhen und Tiefen, in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem fünfstelligen Wertzuwachs geführt und in der zurückliegenden Woche ein technisches Kaufsignal geliefert.

Danaher Chartsignale

Neues Mehrjahreshoch: Danaher ist der Ausbruch über einen wichtigen Widerstandsbereich und damit ein neues Mehrjahreshoch gelungen.

Danaher ist der Ausbruch über einen wichtigen Widerstandsbereich und damit ein neues Mehrjahreshoch gelungen. Stabiler Aufwärtstrend: Der Anstieg der Aktie wird durch eine gesunde technische Indikation bestätigt. Das begünstigt weitere Kursgewinne.

Der Anstieg der Aktie wird durch eine gesunde technische Indikation bestätigt. Das begünstigt weitere Kursgewinne. Bullishe Flaggenformation: Den Käufern ist eine bullishe Auflösung des zweijährigen Abwärtstrends gelungen. Solche Bullenflaggen sind Trendfortsetzungssignale.

Den Käufern ist eine bullishe Auflösung des zweijährigen Abwärtstrends gelungen. Solche Bullenflaggen sind Trendfortsetzungssignale. Zahlreiche Unterstützungen: Die Aktie wird durch eine Vielzahl an Unterstützungen gegen Korrekturen abgesichert, das sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Ein Compounder für die Ewigkeit

Neben einer starken Outperformance gegenüber dem S&P 500 verfügt Danaher über eine weitere Gemeinsamkeit mit Berkshire Hathaway. Hinter dem Unternehmen verbirgt sich nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern ein ganzes Konglomerat an Töchtern und Beteiligungen. Dazu gehören auch die beiden ehemals deutschen Unternehmen Kavo Dental und Leica.

Wie bei Berkshire Hathaway auch, tragen erfolgreiche Unternehmensübernahmen zum langfristigen Erfolg von Danaher bei, das sich vor allem im Bereich der Lebenswissenschaften engagiert. Dieser Markt gilt spätestens seit der Corona-Pandemie als ein langfristiger Wachstumsmarkt.

Aussichtsreicher Wachstumsmarkt

Die intensiven Bemühungen um Krankheitsbekämpfung und -prävention sorgen für einen immer höheren Bedarf an Labormaterialien und diagnostischen Werkzeugen. Gleichzeitig beschleunigt auch Künstliche Intelligenz die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Therapien. Daher wird geschätzt, dass der globale Life-Science-Markt bis 2030 mit einer jährlichen durchschnittlichen Steigerungsrate von 15 Prozent auf ein Volumen von 376 Milliarden US-Dollar wächst. Das verspricht auch für Danaher ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum.

In den vergangenen zwei Jahren handelte die Aktie in einem Abwärtstrend. Dieser reflektierte die Normalisierung der Nachfrage im Diagnostikgeschäft, nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Wie die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen gezeigt haben, dürfte die Talsohle hier aber bewältigt sein. Das Geschäft steht vor einer Erholung. Damit dürfte auch der Gesamtkonzern, der nach dem japanischen Management-Prinzip Kaizen geführt wird, das die konstante Verbesserung des Unternehmens verfolgt, zurück auf den Wachstumspfad finden.

Konsolidierung mit bullisher Auflösung

Diese Erwartung spiegelt der Aktienkursverlauf bereits wider, denn der Abwärtstrendkanal konnte nach oben verlassen werden. Dadurch ist nach dem Anstieg in den Vorjahren eine Bullenflagge entstanden. Die Auflösung solcher Bullenflaggen nach oben ist ein übergeordnetes Trendfortsetzungssignal, das bereits zu ersten Erfolgen geführt hat.

Zeichen dieses Erfolges ist der seit dem vergangenen Herbst anhaltende Aufwärtstrend, der durch einen Anstieg der technischen Indikatoren RSI und MACD begleitet wird. Das deutet auf eine nachhaltige Entwicklung hin.

Technisches Kaufsignal nach Quartalszahlen

Dank eines zufriedenstellenden Geschäftsberichtes konnte die Aktie in der vergangenen Woche außerdem den horizontalen Widerstandsbereich zwischen 265 und 270 US-Dollar überwinden. Damit gelang den Käufern der höchste Kurs seit eineinhalb Jahren. Solche markanten Hochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignal.

Zur Unterseite ist die Aktie dank der 50- und 200-Tage-Linie gut abgesichert. Ergänzt wird die technische Sicherheit der Aktie durch die Aufwärtstrendlinie sowie den Support bei 250 US-Dollar. Das legt mittelfristig einen Anstieg bis zum Allzeithoch im Bereich von 290 US-Dollar nahe. Bricht Danaher dort nach oben aus, dürfte außerdem eine Anschlussrallye folgen.

Analysten heben den Daumen

Für die Aussichten der Aktie sind auch die Wall-Street-Analysten zuversichtlich. Von 24 Experten, die Danaher derzeit begleiten, haben 17 eine Kaufempfehlung ausgesprochen, nur sieben sehen in dem Papier eine Halte-Position. Zwar liegt das durchschnittliche Kursziel mit 285,42 US-Dollar nur wenig über dem aktuellen Kurs, hier dürfte es nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen aber schon bald zu Aufwärtsrevisionen kommen.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,5 für das Geschäftsjahr 2025 ist die Aktie zwar nicht günstig bewertet, das war sie aufgrund der hohen Qualität des Managements sowie der langfristig erfolgreichen Performancehistorie allerdings nie. Anleger, die einen ausreichend langfristigen Anlagehorizont verfolgen, können daher jederzeit einsteigen.

Danaher auf einen Blick

ISIN: US2358511028

US2358511028 Börsenwert: 197,8 Mrd. $

197,8 Mrd. $ Dividendenrendite: 0,4 %

0,4 % KGVe 2024: 36,1

36,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Die Danaher Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 253USD auf Tradegate (30. Juli 2024, 11:32 Uhr) gehandelt.