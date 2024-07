Der deutsche Chemiekonzern Covestro hat die Prognose für sein operatives Ergebnis für das Jahr 2024 gesenkt und sieht sich weiterhin mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Zu den schon seit über einem Jahr andauernden Übernahmeverhandlungen mit dem Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi erklärte Finanzchef Christian Baier gegenüber Reuters, dass sie "sehr konstruktiv" liefen. Die Gespräche hätten Fortschritte gemacht.

Nach Angaben des Unternehmens wird nun ein operativer Gewinn (EBITDA) zwischen 1,0 Milliarden und 1,4 Milliarden Euro erwartet, gegenüber der früheren Spanne von 1,0 bis 1,6 Milliarden Euro. Die Anpassung erfolgte nach einem Quartal, in dem das Unternehmen einen Rückgang des operativen Gewinns um fast 17 Prozent auf 320 Millionen Euro hinnehmen musste – wobei Analysten mit einem noch niedrigeren Ergebnis gerechnet hatten. Die schwachen Zahlen von Covestro spiegeln sich in denen des Schweizer Konkurrenten Clariant wider, der seine Umsatzprognose am Dienstag senken musste.