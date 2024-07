Diese Blase steht vor ihrem Ende!

die Rückschläge an den US-Aktienmärkten in den vergangenen zwei Wochen haben Anleger und Analysten verständlicherweise aufgeschreckt. Die meisten Kommentatoren beschränken sich jedoch darauf, die (vermeintlichen) Gründe dafür zu finden. Wichtiger ist aus meiner Sicht, welche Perspektiven die Börsen jetzt bieten.

Er vollzieht bislang eine klassische Korrektur (roter Trend) nach einem steilen Anstieg (grüner Trend). Diese Korrektur verläuft zwar sehr dynamisch – so hat der Kurs das Niveau des gelben Targets vorfristig erreicht –, aber solange er den übergeordneten blauen Aufwärtstrend verteidigt, bleibt die Lage bullish.

Kritischer sehe ich den Fehlausbruch an der runden 20.000-Punkte-Marke, den der Nasdaq 100 durch den Rückfall produziert hat, nachdem er zweimal erfolglos versuchte, sich auf diesem Niveau zu etablieren (rote Pfeile). Diese große Bullenfalle ist auch aus übergeordneter Sicht ein bearishes Zeichen, das zum einen den dynamischen Rückfall erklärt (viele Investoren wurden auf dem falschen Fuß erwischt) aber zum anderen auch einen Trendwechsel oder zumindest eine längere Schwächephase einleiten könnte.

… wird von einer weiteren große Bullenfalle bestätigt

Hinzu kommt, dass es im US-Halbleiterindex eine ähnliche Konstellation gibt:

Dieser Index, der die mit Abstand stärkste Branche an der US-Börse – und damit die KI-Blase – repräsentiert, ist ebenfalls an seiner runden 20.000-Punkte-Marke gescheitert. Da der Ausverkauf bei Halbleiterwerten besonders stark war (auch aufgrund einiger schwacher Ergebnisse von Branchenvertretern in der laufenden Quartalsberichtssaison), fiel der Kurs hier bereits bis an das Hoch vom März zurück. Allerdings bewegt sich der Kurs ebenfalls weiterhin in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend, sodass mit einer entsprechenden Gegenreaktion das bullishe Bild auch hier intakt bleibt.

