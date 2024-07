Am Dienstagabend wird die KI-Hoffnung seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen präsentieren. Bislang fiel das Echo auf die Geschäftsberichte von Chip-Werten gemischt aus. Während sich On Semiconductor stark verteuern konnte, ging es für Werte wie NXP Semiconductors , SK Hynix und STMicroelectronics steil bergab.

Zeitweise ging es in diesem Jahr für die Anteile von AMD hoch hinaus. In der Spitze verteuerte sich die Aktie auf 227,30 US-Dollar, den höchsten Stand aller Zeiten. Inzwischen hat das Papier jedoch um 39 Prozent zurückgesetzt. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein Minus von 5,2 Prozent zu Buche.

Make-or-Break-Situation für AMD

Für die Aktie von AMD ist eine Kursbewegung von 8,6 Prozent eingepreist. Das könnte genug für einen Befreiungsschlag sein – die technisch ohnehin bereits angespannte Lage aber auch weiter verschärfen, wie der Blick in den Chart zeigt.

Bärenflagge sorgt für Abverkauf

Die starken Kursverluste der vergangenen Woche haben das Chartbild der AMD-Aktie nachhaltig verschlechtert. Vor allem das Aufgeben der 200-Tage-Linie ist ein schlechtes Zeichen für die mittelfristige Kursentwicklung und lässt weitere Verluste befürchten.

Das gilt umso mehr, als dass das Unterschreiten der wichtigen Unterstützungslinie auch zum Verlassen des zwischenzeitlichen Aufwärtstrendkanals geführt hat. Die bearishe Auflösung dieses Szenarios bedeutet eine Bärenflagge, die ein starkes Trendfortsetzungssignal ist.

Fortgesetzte Kursverluste wahrscheinlich

Im Bereich von 140 US-Dollar, einem untergeordneten Support, haben sich die Bullen mit Unterstützungskäufen um eine Stabilisierung des Kursgeschehens bemüht. Die Quartalszahlen dürften daher darüber entscheiden, ob ein Rebound an die 200-Tage-Linie gelingt oder die Aktie ihre Korrektur in Richtung des Support-Bereiches zwischen 120 und 125 US-Dollar ausweitet.

Was die Verteilung der Wetten am Optionsmarkt betrifft, werden steigende Kurse bevorzugt: 67,1 Prozent aller am Freitag auslaufenden Kontrakte werden auf der Call-Seite gehandelt. Mit Blick in den Chart sind jedoch fallende Kurse zu bevorzugen.

Ausgeprägte technische Schwäche

Grund hierfür ist, dass die technische Indikation die Kursschwäche bestätigt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) und der Trendstärkeindikator MACD haben sich gemeinsam mit der Aktie verschlechtert und bestätigen somit den Trend. Bullishe Divergenzen, die auf eine Trendwende hindeuten könnten, sind bislang nicht in Sicht.

Überverkauft ist AMD noch nicht. Auf Tagesbasis liegt der RSI bei 32 Zählern, auf Wochenbasis bei 42. Das bedeutet für die Aktie noch jede Menge Platz nach unten. Im Wochenchart steht der MACD außerdem unmittelbar vor einem Vorzeichenwechsel, was einen nachhaltigen Abwärtstrend anzeigen würde.

Fazit: Rebound dürfte verkauft werden, Ausstieg erwägen

Um einen solchen noch zu verhindern, muss AMD am Dienstagabend starke Zahlen und einen starken Ausblick präsentieren – daran scheiterten bereits die beiden letzten Ergebnispräsentationen. Eine positive Kursreaktion müsste außerdem gehalten werden, und zwar mindestens oberhalb der 200-Tage-Linie.

Das ist mit Blick auf den technisch schwer angeschlagenen Chart wenig wahrscheinlich. Eher dürfte ein kurzfristiger Rebound zu weiteren Verkäufen führen. Erst oberhalb des Widerstandsclusters um 160 US-Dollar wäre mit dauerhafter Entspannung zu rechnen.

Sollte die Aktie daher mit Kursgewinnen auf den Quartalsbericht reagieren, sollten Anleger in Erwägung ziehen, diese für einen Ausstieg zu nutzen. Long-Einstiege hingegen empfehlen sich auch mit Blick auf die hohe Bewertung erst im Falle einer Bodenbildung im Bereich um 120 US-Dollar wieder.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion