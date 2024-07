Angesichts der anhaltenden Profitabilitätsprobleme hatte sich das kanadische Cannabis-Unternehmen Tilray im vergangenen Jahr dazu entschlossen, in das Geschäft mit Craft-Bier einzusteigen. Die am Montagabend vorgelegten Quartalsergebnisse haben gezeigt: Das hat sich gelohnt!

Die Kanadier konnten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 24,8 Prozent auf knapp 230 Millionen US-Dollar steigern und damit die Schätzungen um rund 3 Millionen US-Dollar übertreffen.

Der starke Umsatzanstieg ging vor allem auf das Konto deutlich gestiegener Craft-Bier-Umsätze, die gegenüber dem Vorjahr um beeindruckende 137 Prozent auf 76,4 Millionen US-Dollar kletterten. Dadurch macht das Segment bereits ein Drittel der Gesamterlöse aus.

Aber auch im stark umkämpften Cannabis-Geschäft gelangen Tilray Fortschritte. Hier kletterte der Umsatz um 12 Prozent. Dafür entwickelte sich das Großhandelsgeschäft mit Einbußen von rund 10 Prozent rückläufig.

Unternehmen verringert Nettoverlust dramatisch

Der bereinigte Gewinn landete bei 0,04 US-Dollar je Anteilsschein, Analysten hatten mit einem Fehlbetrag von -0,01 US-Dollar gerechnet. Damit hat es Tilray erneut geschafft, auf bereinigter Basis profitabel zu wirtschaften.

Ohne Bereinigungen wie Wertminderungen erlitt das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von 15,4 Millionen US-Dollar. Das stellt gegenüber dem Stand vor einem Jahr aber eine erhebliche Verbesserung dar. Vor 12 Monaten hatte der Nettoverlust noch bei rund 120 Millionen US-Dollar gelegen.

Mit einer bereinigten Bruttomarge von 53 Prozent erwies sich vor allem das Craft-Bier-Geschäft als ertragsstark. Hier konnte ein Bruttogewinn von knapp 41 Millionen US-Dollar erwirtschaftet werden.

Aktie wird mit kräftigen Kursaufschlägen belohnt

Über das überraschend starke Abschneiden des Unternehmens zeigten sich Anleger in der US-Nachbörse erfreut und belohnten die Aktie mit Kursgewinnen von rund 8 Prozent. Diesen Trend kann Tilray in der Vorbörse am Dienstag behaupten, die Anteile nehmen Kurs auf 2,00 US-Dollar.

Gegenüber dem Jahreswechsel stand vor Bekanntgabe der Zahlen ein Minus von 20 Prozent zu Buche. Geraten am Dienstag Leerverkäufer, die in der Aktie mit einem Short-Interest von 14,6 Prozent vertreten sind, unter Druck, könnte Tilray vor einem Vorzeichenwechsel stehen.

Fazit: Operative Trendwende zeichnet sich ab

Das gilt dank des Erfolgs der Craft-Bier-Sparte auch für das Unternehmen selbst: Fehlende Profitabilität war bislang das größte Problem, mit der Diversifizierung des Geschäftsmodells hat das Management eine geeignete Lösung gefunden, dieses Problem zu adressieren.

Kann Tilray diesen Erfolg nutzen, dauerhaft profitabel zu wirtschaften, dürften die Anteile vor einem nachhaltigen Turnaround stehen. Die Cash-Reserven von 226 Millionen US-Dollar sind bei der aktuellen Run-Rate jedenfalls ausreichend groß, um keine weiteren Kapitalmaßnahmen notwendig werden zu lassen. Die Aktie ist nach den Zahlen ein spekulativer Kauf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

