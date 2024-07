Tesla habe das Abwärtsrisiko in seinem Elektrofahrzeuggeschäft eingedämmt und sei "starken aufkommenden Treibern" im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und zukünftiger Energienachfrage ausgesetzt, so Morgan Stanley in einem Bericht am Montag. Demnach sei Tesla eine bessere Wette als Ford in der Autoindustrie.

Analyst Adam Jonas hat ein Kursziel von 310 US-Dollar für die Tesla-Aktie festgesetzt, was einem Aufwärtspotenzial von über 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht.