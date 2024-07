Der Goldpreis hat dieser Tage erneut ein neues Allzeithoch markiert. Damit hat das Edelmetall allein im laufenden Jahr schon ein Plus von rund 18 Prozent erreicht. Als Grund dafür wurde oft die hohe Nachfrage der chinesischen Notenbank genannt. Doch die People‘s Bank of China hat in den vergangenen zwei Monaten ihre Goldkäufe eingestellt. Weshalb die Rally auch ohne China intakt ist.

Aktuelle Markteinschätzung von Önder Çiftçi, CEO der Ophirum Group

Frankfurt, 30. Juli 2024 – Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für Goldanleger ein Freudenfest. Im letzten Jahr konnte der Goldpreis rund 13 Prozent zulegen und erreichte zum Jahresende mehrfach neue Allzeithochs. Und im laufenden Jahr wurde es sogar noch besser: In den ersten sechs Monaten stieg der Goldpreis nochmals um rund 18 Prozent und markierte jüngst mit rund 2.440 Dollar für eine Feinunze Gold erneut einen Rekordwert.

Gold schnitt daher ähnlich positiv ab wie die großen Aktienindizes – und dies, obwohl Gold keine Zinsen abwirft und vor allem als sicherer Hafen und Vermögensschutz gilt. Die enorme Preissteigerung geht vor allem auf das Konto einer gestiegenen Nachfrage. Marktbeobachter machten und machen dafür immer wieder die Notenbank Chinas, die People’s Bank of China (PBoC) verantwortlich. Die PBoC hatte im November 2022 damit begonnen, ihre Goldreserven kräftig aufzustocken und diese Kaufserie 18 Monate lang fortgesetzt. In dieser Zeit kaufte Chinas Zentralbank monatlich im Durchschnitt knapp 19 Tonnen Gold, im ganzen Jahr also knapp 225 Tonnen. Mit den Goldkäufen dürfte China in erster Linie seine Dollarreserven abbauen und die Staatsfinanzen absichern wollen.

Doch die ununterbrochene Kaufserie der chinesischen Notenbanker ist schon längst zu Ende; weder im Mai noch im Juni erhöhte die PBoC ihre Goldreserven. Und trotzdem erreichte Gold neue Rekordwerte. Offenbar ist die übrige Nachfrage groß genug, um den Goldpreis weiter zu beflügeln und auf neue Rekordstände zu heben.

Profi-Anleger setzen auf Gold

Vor allem die institutionellen Investoren bauen derzeit ihren Goldanteil im Portfolio aus. Das lässt sich unter anderem an den Future-Kontrakten der Terminbörsen ablesen. Die Nachfrage von Verbrauchern fällt deutlich weniger ins Gewicht. Die Profi-Anleger setzen vor allem aufgrund der anhaltenden Kriege und geopolitischen Risiken rund um die Ukraine, Nahost und China weiterhin auf Gold. Darüber hinaus streben einige Portfoliomanager einen geringen Dollar-Anteil an, könnte die US-Währung doch wegen der schwächelnden Konjunktur und der bevorstehenden Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed zunehmend unter Druck geraten. In der Regel befeuern Zinssenkungen den Goldpreis.