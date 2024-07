Die Umsatzerlöse der Gruppe stiegen um 0,1 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro, was 1 Prozent unter den Konsensschätzungen lag. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 8,3 Prozent auf 433 Millionen Euro und entsprach damit den Erwartungen. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 17,5 Prozent auf 207 Millionen Euro und lag damit 3 Prozent über den Konsensschätzungen, hauptsächlich aufgrund geringerer Steueraufwendungen.

So weit, so gut. Doch Anleger stürzen sich am Dienstag vor allem auf die schlechten Nachrichten aus den USA. Dort war das organische Wachstum im zweiten Quartal mit -0,1 Prozent leicht negativ, was den Markterwartungen entsprach.

Angesichts eines durchschnittlichen Wachstums von -0,2 Prozent im ersten Halbjahr hat FMC die Prognose für das US-Wachstum im Gesamtjahr von 0,5 bis 2 Prozent auf 0 bis 0,5 Prozent gesenkt. Die Aktie steht am Dienstagmittag mit einem Minus von fast 6 Prozent am MDAX-Ende. Die Aktie hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate rund ein Viertel an Wert verloren und angesichts der starken Entwicklung des Gesamtmarktes im gleichen Zeitraum stark enttäuscht.

Analysten raten zum Abwarten

Hassan Al-Wakeel, Analyst bei der Barclays Bank empfiehlt, bei FMC weiter an der Seitenlinie zu bleiben. Das reduzierte Wachstumsziel dürfte den Aktienkurs weiter belasten.

Victoria Lambert von der Berenberg Bank bleibt zwar bei ihrem Kaufen-Votum mit einem Kursziel von 47 Euro, äußerte sich aber dennoch besorgt: "Wir denken, dass die Aktien negativ auf die schwächeren Wachstumserwartungen reagieren." Der Grund für die Anpassung der Schätzungen sei die Annahme einer höheren Sterblichkeit von Patienten im zweiten Halbjahr 2024.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,13 % und einem Kurs von 35,20EUR auf Tradegate (30. Juli 2024, 12:16 Uhr) gehandelt.





