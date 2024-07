Tennant Minerals erwartet in diesem Jahr seine Maiden-Kupfer-Gold-Ressource

Tennant Minerals (ASX TMS / WKN A3ET0R) strebt noch in diesem Jahr eine Maiden-Ressource auf seinem hochgradigen Kupfer-Gold-Ziel Bluebird im Projekt Barkly im australischen Northern Territory an. In dem soeben veröffentlichten Quartalsbericht zum 30. Juni 2024 stellt das Unternehmen fest, dass Bluebird „eine der bedeutendsten Entdeckungen einer eisenoxidhaltigen Kupfer-Gold-Mineralisierung im Stil von Tennant Creek seit über 20 Jahren“ ist. Das Unternehmen während des Quartals 22 Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) über 6.253 m abgeschlossen. Die Bohrungen erprobten erfolgreich die östlichen und westlichen Ausläufer der bekannten hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Bluebird und beinhalteten die ersten neuen Step-Out-Bohrungen in Richtung der aussichtsreichen Perseverance-Ziele, die 1,5 km westlich von Bluebird liegen. Die Analysen der Bohrproben werden derzeit im Labor ausgewertet. Zum Ende des Quartals verfügte das Unternehmen über eine Kapitaldecke von 4,47 Mio. AUD. Das Unternehmen hatte zu Beginn des Quartals eine erfolgreiche Kapitalerhöhung über 4,78 Mio. $ abgeschlossen.

Im Laufe des Quartals konnte Tennant Minerals die sehr günstige metallurgische Eigenschaften der Bluebird-Entdeckung bestätigen. Die Ergebnisse der Flotationstests an den Großproben aus den Diamantkernbohrlöchern BBDD0045 und BBDD0046 bei Bluebird bestätigten eine hervorragende Flotationsausbeute und hohe Konzentratgehalte an Kupfer (Cu) und Gold (Au). Die Konzentratgehalte von bis zu 29,6 % Cu und 3,96 g/t Au übertrafen die kommerziellen Benchmarks, wobei 94,4 % des Cu und 75,8 % des Au gewonnen werden konnten.

Vincent Algar, CEO von Tennant Minerals, kommentierte die Fortschritte des Quartals: „Der Abschluss unseres ersten Bohrprogramms im Jahr 2024 hat uns mehrere neue Möglichkeiten eröffnet, Bluebird in Richtung Osten und Westen zu erweitern und nach Wiederholungen dieser aufregenden Kupfer-Gold-Entdeckung innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors zu suchen, von dem bisher nur 500 m erprobt wurden. Die Bohr- und Feldprogramme dieses Jahres werden für das Unternehmen von großer Bedeutung sein, da wir auf dem Weg zur Definition einer ersten Mineralressource und dem Beginn von Entwicklungsstudien vorankommen. Alle metallurgischen Testarbeiten haben die Erwartungen übertroffen. Diese Aktivitäten machen Tennant Minerals zum Hauptakteur im historischen Tennant Creek Mineralfeld – ein Feld, das bereits über 5,5 Mio. Unzen Gold und 700kt Kupfer produziert hat.”