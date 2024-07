Die Fed muss liefern, anderenfalls könnte es für Silber eng werden

Silber ist in den letzten Handelstagen deutlich zurückgekommen. Der knackige Preisrückgang ist maßgeblich auf den robusten US-Dollar zurückzuführen. Nach einem Schwächeanfall ist der Greenback aktuell auf Erholungskurs. Das Ganze lässt sich an der Entwicklung des US-Dollar-Index ablesen. Die Schwäche des US-Dollar manifestierte sich zunächst im Rückgang des US-Dollar-Index unter die 104 Punkte. Im Vorfeld des Fed-Termins versucht sich der US-Dollar respektive der US-Dollar-Index an einer Erholung. Mittlerweile ist der US-Dollar-Index über die 104 Punkte zurückgekehrt, was aus technischer Sicht wiederum eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 105 Punkte oder gar in Richtung 106 Punkte ermöglichen würde.