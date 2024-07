"Wir sind also überfällig für einen Pullback" schrieb Subramanian und fügte hinzu, dass "in den kommenden Monaten ein erhöhtes Abwärtsrisiko besteht".

Laut Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie bei der Bank of America, steht dem breiten Marktindex tatsächlich ein Abschwung bevor. Seit 1936 hat es im Durchschnitt dreimal pro Jahr einen Rückschlag von fünf Prozent oder mehr gegeben, so Subramanian. Eine Korrektur von zehn Prozent oder mehr habe es im Durchschnitt einmal pro Jahr gegeben, sagte sie.

Die Monate August und September gelten zudem für den S&P 500 als historisch schwache Monate. Außerdem steige der CBOE-Volatilitätsindex (VIX), der auch als Angstmesser der Wall Street bekannt ist, in einem Präsidentschaftswahljahr in der Regel von Juli bis November um etwa 25 Prozent an, fügte Subramanian hinzu. Mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA könnte die Volatilität am Aktienmarkt also nochmal zunehmen. Der VIX ist laut FactSet-Daten im Juli bisher um 32 Prozent gestiegen und damit auf dem besten Weg zu seinem größten monatlichen Anstieg seit über zwei Jahren.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Dennoch hält Subramanian einen ausgewachsenen Bärenmarkt für “unwahrscheinlich“, da die makroökonomischen Auslöser der BofA noch keine Warnsignale senden.

Rotation in Dividendenwerte

In diesem Umfeld geht die Strategin davon aus, dass dividendenstarke Aktien besser abschneiden könnten als andere. Laut Subramanian haben diese in der Vergangenheit mehr zur Gesamtrendite des S&P 500 beigetragen und könnten dies auch in Zukunft tun. Von 1936 bis 2010 trugen Dividenden rund 40 Prozent zur Gesamtrendite des S&P 500 bei, seit 2010 sind es jedoch nur noch 15 Prozent.

"Dividenden werden einen größeren Anteil an den Renditen ausmachen als die überdurchschnittlichen Kursrenditen und die [Kurs-Gewinn-]Multiplikatoren-Expansion des letzten Jahrzehnts", so Subramanian.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5707,49 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer